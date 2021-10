Soy una actriz atemporal: Susana Alexander

Este 2021 la actriz mexicana Susana Alexander celebra 70 años de carrera artística y aunque la pandemia de COVID-19 no le ha permitido realizar funciones de teatro presenciales durante año y medio, la necesidad de seguir trabajando, de crear y estar arriba del escenario le demostró que hay una alternativa para el teatro: el streaming.

Este fin de semana, la actriz mexicana, hija de padres alemanes y nacida en el entonces Distrito Federal, presentará “La noche de Romeo” (Foto: cortesía).

En entrevista telefónica para Así Sucede, Susana Alexander recordó que a lo largo de estas siete décadas de trayectoria ha tenido la posibilidad de incursionar en diversos ámbitos. Y es que la actriz inició su carrera a la edad de siete años, permitiéndole probar suerte en distintas facetas, desde el periodismo hasta impartir talleres para profesores.

“Yo pienso que soy actriz atemporal, no tengo tiempo. No sé cuál es mi tiempo, soy atemporal. He trabajado mucho a lo largo de estos 70 años, eso sí. He hecho de todo; he hecho doblaje; he hecho periodismo; he hecho radio; he hecho cine; televisión; giras por toda la república mexicana en escuelas, con maestros. He hecho también talleres especialmente para maestros, para la creatividad; para que sean más creativos dando clases. Muchas maravillosas cosas he tenido la suerte de poder hacer en estos 70 años, he aprovechado”, señaló.

Susana Alexander explicó que cuando las autoridades determinaron cerrar los teatros y foros culturales, en un principio lo disfrutaba pues tenía tiempo para leer, estar con sus 20 perros y descansar. Sin embargo, luego se dio cuenta que la situación se extendería y creó “El rincón de la cana al aire”, una serie de videos publicados en su canal de YouTube en los que la actriz lee poesía, leyendas y cuentos.

Posteriormente, el productor regiomontano Diego Cantú, le propuso filmar sus espectáculos unipersonales para transmitirlos por streaming. Fue así como inició en el mundo del streaming consiguiendo tres casas productoras para la realización de este tipo de transmisiones, lo cual le ha permitido continuar con su labor teatral. De hecho, son varios los streamings que ha presentado en el último año, de ser posible uno cada mes, por lo que ahora se hace llamar “La reina del streaming”.

Este fin de semana, la actriz mexicana, hija de padres alemanes y nacida en el entonces Distrito Federal, presentará “La noche de Romeo”, una obra de teatro en la que comparte escenario con Roberto Sosa y Diego de Lira. La puesta en escena con dramaturgia y dirección de Hernán Galindo, se centra en la historia de Magnolia, una mujer viuda de 80 años de edad quien sigue hablando con una fotografía de su marido. De pronto, una noche entra a su casa un joven ladrón quien busca dinero para poder casarse con su novia embarazada. Susana Alexander definió esta historia como “Un algodón de azúcar” en la que uno de los ejes temáticos de la obra es la reencarnación y el destino de las personas para reencontrarse en diferentes vidas. La función será transmitida este sábado 9 de octubre a través de la plataforma Boletia y estará disponible por 48 horas.

Al recordar Toluca, Susana Alexander lamentó que aun cuando la capital mexiquense está muy cerca de la Ciudad de México, la gente no vaya al teatro a pesar de que exista una cartelera tan amplia y para todos los gustos.

