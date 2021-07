Streaming de “Hoy no me puedo levantar” será con calidad de cine: Alma Cero

Uno de los musicales más afamados y queridos por el público mexicano es “Hoy no me puedo levantar”, una historia basada en las canciones del grupo español Mecano. La producción se montó por primera vez en México en el año 2006, en aquella primera temporada, el elenco estuvo encabezado por Alan Estrada y Fernanda Castillo.

La temporada de “Hoy no me puedo levantar” culminará el próximo 15 de agosto. Posteriormente, si las condiciones lo permiten, iniciará una gira por algunas ciudades del país, entre ellas Puebla. (Foto: especial).

El éxito que tuvo el musical, hizo que a lo largo de 15 años la obra haya tenido varias temporadas. Este 2021 “Hoy no me puedo levantar” está a cargo del productor teatral Alejandro Gou. Mientras los personajes principales son interpretados por Yahir y María León.

Luego de varios meses de no tener funciones debido a la contingencia sanitaria, “Hoy no me puedo levantar” regresó de forma presencial en abril pasado y tal fue el éxito que en dos ocasiones la temporada del musical realizado por Nacho Cano ha extendido su temporada hasta el próximo 15 de agosto en el Centro Cultural Teatro 2 de la Ciudad de México. Sin embargo, este fin de semana habrá una transmisión vía streaming. En entrevista telefónica para Así Sucede, la actriz Alma Cero, quien en la obra da vida a “Malena”, aseguró que para esta transmisión será con la calidad de una producción de cine.

“Alex Gou, en agradecimiento a toda esa fidelidad que ha tenido los seguidores de ‘Hoy no me puedo levantar’ con nosotros, produjo un streaming con formato de cine, a más de siete cámaras, con grúas, con Dolly, osea, está hecho con una súper calidad para que si van a vivir la experiencia del streaming que ya sabemos que sólo es como la curita para la herida, y yo sé que poco a poco los espectáculos, conciertos y cultura iremos recuperándonos, mínimo este streaming sea maravilloso, sea una experiencia inolvidable y sea de una buenísima calidad. Además, si ustedes consiguen un acceso toda la familia va a poder verlo y vivir la experiencia de ‘Hoy no me puedo levantar’”, explicó la actriz.

Al cuestionarle el significado del musical en su carrera actoral, Alma Cero explicó que “Hoy no me puedo levantar” ha dejado una marca muy importante, sobre todo en su vida personal, pues su hijo actualmente estudia música en Estados Unidos impulsado por este espectáculo, ya que cuando era niño vio este musical 66 veces.

La temporada de “Hoy no me puedo levantar” culminará el próximo 15 de agosto. Posteriormente, si las condiciones lo permiten, iniciará una gira por algunas ciudades del país, entre ellas Puebla, Guadalajara, Querétaro y Monterrey.

Además, Alma Cero aseguró que hay otros planes para esta historia que podría llegar a las pantallas.

La transmisión vía streaming de “Hoy no me puedo levantar” se llevará a cabo este sábado 31 de julio a las ocho de la noche a través de la plataforma Cinépolis Klic, los accesos están a la venta mediante el sistema Ticketmaster.

Sobre sus planes de trabajo, Alma Cero adelantó que tiene algunos proyectos en puerta, uno de ellos es con el productor Memo del Bosque, uno más con Pedro Ortiz de Pinedo. Mencionó también que debido a la fusión de Univisión y Televisa, se está generando muchos contenidos, aunque se limitó en hablar de ellos. Recordó que recientemente se estrenó la nueva versión de “Dr. Cándido Pérez” en la que participa en algunos capítulos. La actriz también colabora en la emisión sabatina de “Más noche”, programa de Israel Jaitovich.

