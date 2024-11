Supervisa Francisco Vázquez infraestructura y necesidades de oficinas en el Poder Legislativo

Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, informó que, como responsable del Congreso mexiquense, se encuentra visitando todas las oficinas del Poder Legislativo sin aviso, para supervisar y conocer las carencias que existen en cuanto a la infraestructura, así como las necesidades.

Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura (Foto: Especial Legislatura).



“Hemos mejorado, hemos encontrado edificios sin elevador, hay gente que no tiene las condiciones, ya nos alcanzó los archivos, hay mucha gente que está ‘encimada’, tenemos que ir ayudando, nos tenemos que irnos actualizando, tenemos que modernizarnos y eso es muy importante”.

En ese sentido, detalló que en el caso específico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), al encargarse de “revisar que estén haciendo las cosas como tal, y si no, les da [a los entes fiscalizables], la oportunidad para que no sigan cometiendo los mismos errores. Hay que decirlo, hay presidentes municipales, que no tienen una preparación porque no se pide por ley, y entonces, cuando llegan a la administración, pues el simple hecho de pensar que van a actuar de buena fe, no quiere decir que actúen técnicamente correcto, que luego muchas veces es lo que pasa”.

Informó que están trabajando con el Osfem, quien tiene observaciones con algunos municipios, pero al final de cuentas, refirió, el Osfem solo se encarga de decir qué está mal administrativamente y otra entidad es la que se encarga de definir si legalmente se debe aplicar alguna acción.

