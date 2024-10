Tears for Fears lanzará mañana cuatro temas inéditos 

Este 24 de octubre llega a poco más de mil salas de cine en todo el mundo «The tipping point», el concierto que el dúo Tears for Fears filmó en 2023, el primer concierto que han filmado desde 1981, año en que surgió el dueto británico.

La proyección de este concierto será únicamente desde este jueves y hasta el sábado 26 de octubre y su estreno se realiza simultáneamente con el lanzamiento de cuatro temas inéditos, los cuales han sido incluidos en el disco «Songs for a nervous planet», que saldrá mañana 25 de octubre y para el cual, Roland Orzabal y Curt Smith, integrantes de Tears for Fears han anunciado que el estreno será a través de YouTube.

Mediante sus redes sociales, los integrantes de Tears for Fears han hablado sobre como fue el proceso creativo para estás cuatro nuevas canciones. Al respecto, Roland Orzabal, habló sobre «Emily Said», uno de los cuatro temas.

«Por otra parte, como les sucede a muchos músicos, a muchos compositores, tu cerebro toma el control y comienza a escribir aunque no tengas intención de hacerlo. ‘Emily said’ me recuerda un poco, quiero decir que no suena así, pero me recuerda a la estructura de Sowing the Seeds of Love», señaló.

«Astronaut»; «The girl tha I call home» y «Say goodbye to mum and dad» son los otros tres temas que mañana 25 de octubre se estrenarán a través del canal oficial de YouTube de Tears for Fears

