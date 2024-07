Tecnología y justicia convergen en Congreso Fintech del PJEdomex

Para establecer una agenda que aborde los temas que están transformando tanto a la administración de justicia como el panorama profesional y académico del país, el Poder Judicial del Estado de México lleva a cabo el «Congreso Fintech: Ciberactivos y Cibermonedas», inaugurado por el magistrado Presidente Ricardo Sodi Cuellar.

Con más de mil 700 inscritos, se discute sobre ciberactivos y criptomonedas (Foto: Especial).

En el Aula Magna «Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf» de la Escuela Judicial, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, subrayó la necesidad de enfrentar los desafíos que plantea la era digital y tecnológica en el ámbito jurídico financiero. Uno de los enfoques principales del evento es el análisis de temas emergentes como el uso de servicios digitales, criptomonedas y otros activos.

“Tuvimos una demanda de cumplimiento de contrato de compra-venta, donde el precio de un inmueble se pactó con ciertas monedas [criptomonedas] y el juez decidió que no había un contrato sino una permuta, porque se intercambió un bien por otro. No puede hablarse de compra-venta ya que no es moneda de curso legal. Las disquisiciones del juez, en esa primera sentencia del PJEdomex, provocaron la necesidad de estudiar estos fenómenos”, explicó Sodi Cuellar.

Tras destacar la participación de más de mil 700 inscritos en las modalidades en línea y presencial, reconoció la intervención de expertos en tecnología de diversas instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Universidad Anáhuac, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

En la bienvenida, Juan Carlos Abreu y Abreu, Director del Centro de Investigaciones Judiciales de la EJEM, explicó que el congreso es parte de una serie con el objetivo de abordar temas cruciales para el ámbito jurídico y la evolución de la civilización, tales como la inteligencia artificial y la ciberseguridad; esta tercera fase centrada en la tecnología financiera y su impacto en la sociedad.

Necesaria regulación para prevenir ilícitos

En el primer día de actividades, Eloisa Cadenas, Doctora en Ingeniería Financiera, dictó la Conferencia Magistral “La Naturaleza de los Criptoactivos -activos digitales- y el análisis de operaciones en el contexto financiero”, donde refirió que tecnologías como Blockchain -cadena de bloques, los cuales contienen información codificada de una transacción en la red- permiten la transferencia segura y sin intermediarios de valor, y mencionó ejemplos de países que han implementado marcos legales específicos para regularlos, subrayando la necesidad de una legislación adecuada para prevenir actividades ilícitas.

En la Mesa 1 «Fundamentos Fintech. El contexto legal de la criptomoneda en México», Silvia Matus de la Cruz de la UNAM, expresó la importancia de las nuevas tecnologías financieras como Blockchain; agregó que, aunque disruptivas, las criptomonedas son una parte esencial del presente financiero y subrayó que es necesario comprender su funcionamiento y reglamentación fiscal.

Pilar Madrazo Lemarroy de la Universidad Anáhuac, enfatizó que a nivel internacional deben regularse las criptomonedas para fomentar la confianza en estas tecnologías y desarrollar talento especializado. Ricardo Sánchez Hernández del INAI, resaltó la importancia de los perfiles legales en la implementación de tecnologías y la gestión de datos personales para su protección, al ser un derecho humano fundamental.

En la mesa “La Importancia del Blockchain en la investigación judicial”, los expertos Jesús Contreras Licea, catedrático de la Anáhuac Cancún y Paulo Magaña Rodríguez, Coordinador de FINTECH de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí coincidieron en ejemplos internacionales sobre ventajas de esta base de datos; en tanto, Jonathan López Torres, Titular de la Gerencia de Defensa Jurídica en materia de Competencia Económica en Telmex, abordó aspectos legales y prácticos de esta materia en la función jurisdiccional.

El experto español, Albert Agustinoy Guilayn habló del “Análisis de las tendencias a nivel comparado en procedimientos judiciales, vinculados al ámbito de los ciberactivos y la ciberseguridad”, ahondó en las medidas de gestión de riesgos virtuales que incluyen planes de prevención y protocolos de acción ante ciberataques.

En este marco, los asistentes pudieron apreciar dos exposiciones: la exhibición de tres expedientes del Archivo General del PJEdomex que forman parte del patrimonio documental reconocido por la UNESCO, sobre el indio Jusepe, El Nigromante y Leona Vicario. Y la Secretaría de Cultura y Turismo estatal, a través del Museo de Numismática, exhibió monedas y billetes con valor histórico.

