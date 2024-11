TEEM resuelve impugnaciones de Naucalpan, Tlalne, Ixtlahuaca…

El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resolvió varios casos relacionados con las elecciones municipales de Naucalpan, Villa del Carbón, Tianguistenco, Tlalnepantla, Ocoyoacac, Soyaniquilpan de Juárez, Jilotzingo, Zumpango, Ixtlahuaca, San Antonio la Isla, y Ayapango. En algunos casos se anularon casillas sin que se modificaran los resultados, en otros se hicieron ajustes en regidurías para respetar la paridad de género, y otros, se desecharon las impugnaciones, al carecer de elementos de acuerdo con las magistradas.

Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México (Foto: redes TEEM).

Respecto a Naucalpan, se ratificó el triunfo de Isaac Montoya, a pesar de que la candidata del PAN, PRI, PRD cuestionó los resultados de las elecciones, argumentando que hubo problemas como errores en el conteo de votos y otras irregularidades en 596 casillas. Aunque algunas de sus quejas fueron aceptadas y ciertas casillas se anularon, esto no cambió el resultado final.

En otro caso, en Villa del Carbón, el Tribunal confirmó los resultados generales de la elección, que dieron el triunfo a Ofelia Antonio Sandoval, sin embargo, ordenó cambiar la asignación de regidurías para respetar la paridad de género.

Respecto a Tianguistenco, el tribunal decidió que la asignación de regidurías había sido correcta y desechó las quejas de los candidatos. Mientras que, en Tlalnepantla y Ocoyoacac, aunque se anularon votos en algunas casillas, esto no afectó a los resultados finales.

El tribunal rechazó las impugnaciones ante lo que consideran falta de argumentos, pues las pruebas no fueron suficientes, y no se encontraron problemas serios que afecten los resultados en Soyaniquilpan de Juárez.

Donde hubo nulidad de votos en casillas, sin cambios en los resultados, fue en los municipios de Jilotzingo, Zumpango.

Respecto a casos relacionados con violencia de género, se dieron amonestaciones públicas, sin modificar resultados, a Abuzeid Lozano Castañeda, candidato a la presidencia municipal de Ixtlahuaca, por comentarios que tenían un carácter estereotipado y de violencia política de género. Lo mismo a los candidatos a la presidencia de San Antonio la Isla por comentarios ofensivos hacia una mujer.

Otras amonestaciones públicas que no repercutieron en los resultados, fueron para Omar Ramos Bernal, candidato en Ayapango, por no retirar su propaganda a tiempo. Y a varios partidos políticos y candidatos independientes que no cumplieron con la captura de información en un sistema oficial para las elecciones.

Angélica Moya Marín, también recibió una amonestación pública por pintar propaganda en un lugar donde no estaba permitido durante su campaña en Naucalpan.

Comentarios

comentarios