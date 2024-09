Temporada de lluvias aumenta afectaciones a autos por baches

Reparaciones que van de los 300 a los 3 mil pesos o afectaciones mayores en suspensiones son los costos más frecuentes que deben enfrentar los propietarios de un vehículo al ser víctimas de los baches y el mal estado de avenidas y carreteras en el estado de México.

Los últimos dos meses los reparadores de neumáticos comúnmente llamados “talacheros” han tenido aumento de trabajo hasta en un 60 por ciento derivado de la temporada de lluvias (Foto: Rebeca Morales).

Los últimos dos meses los reparadores de neumáticos comúnmente llamados “talacheros” han tenido aumento de trabajo hasta en un 60 por ciento derivado de la temporada de lluvias y la imposibilidad de percatarse de los grandes cráteres.

Rene Alvarado Márquez, reparador de llantas explica que lo más sencillo que llegan a recibir son rasgaduras en los neumáticos que pueden ser reparados con 300 o 400 pesos pero aberturas mayores, rines rotos o ejes partidos son composturas mucho más caras y complicadas.

“Temporada de lluvias sube mucho el trabajo porque llegan llantas destrozadas, rasgadas, llegan rines rotos lo cual afecta inclusive la suspensión de los vehículos y todo esto estamos hablando de 150 a mil o dos mil pesos”.

Los usuarios llegan molestos, frustrados y difícilmente preparados para una compostura mayor. Gerardo cuenta que ha caído de manera frecuente en coladeras sin tapa, hoyos que no se ven y algunos casos ha tenido que elegir en el bache menos profundo ante calles destrozadas.

“Lo que he pagado es desde 60 pesos y la peor me fue me costó 800 pesos porque el rin se fracturó y lo tuvieron que soldar y solo por soldar el rin que era una grieta muy pequeña fue eso”, así lo comentó un automovilista.

Cuando las afectaciones alcanzan ejes, suspensiones y amortiguadores los costos pueden alcanzar varios miles de pesos.

