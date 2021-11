Tiene CEAPE libros para conocer a Sor Juana Inés de la Cruz

La Secretaría de Cultura y Turismo, a través del Consejo Editorial de la Administración Pública estatal (CEAPE), conmemora el CCCLXXIII Aniversario del Natalicio de la Décima Musa, Sor Juana Inés de la Cruz, e invita a las y los mexiquenses a conocer la vida y obra de esta poeta, lingüista, matemática, escritora de música y creadora de recetas de cocina.

Invita a los mexiquenses a conocer la vida y obra de esta poeta, lingüista, matemática, escritora de música y creadora de recetas de cocina (Foto: Especial).

Juana Ramírez de Asbaje nació el 12 de noviembre de 1648 en San Miguel Nepantla, municipio de Tepetlixpa, y murió el 17 de abril de 1695, en la Ciudad de México a causa de tifus.

Hija del capitán Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca e Isabel Ramírez, Sor Juana pasó su infancia entre las haciendas de Panoaya y Nepantla, ubicadas en el Valle de Los Volcanes, debido a que su abuelo Pedro Ramírez de Santillana era un fiel lector, Juana pasó mucho tiempo en la biblioteca, lo que le valió ser una niña prodigio que comenzó a temprana edad el gusto por la lectura y la escritura.

Sor Juana escribió redondillas, endechas, liras, romances y sonetos, también llevó a cabo algunos experimentos científicos y fue conocedora de teología, astronomía, pintura, lenguas y filosofía lo que la llevó a convivir con escritores e intelectuales de la época.

También conocida como “Fénix de América”, Sor Juana logró tener una biblioteca con más de 4 mil libros, compuso obras musicales, escribió poesía y además realizó un recetario de cocina.

Para saber más de la Décima Musa, el CEAPE, a través del Fondo Editorial Estado de México (FOEM), comparte con el público cinco de obras que, bajo este sello, pueden consultar en la Biblioteca Digital, https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.

“Sor Filotea y Sor Juana. Cartas del obispo de Puebla a Sor Juana Inés de la Cruz”, de Alejandro Soriano Vallès, contiene dos escritos fundamentales para conocer la relación de Sor Juana Inés de la Cruz con la jerarquía de la Iglesia católica: la Carta de Puebla (1691), que es la inmediata y afectuosa contestación del Obispo de esa diócesis, Manuel Fernández de Santa Cruz, a la célebre Respuesta a Sor Filotea de la Cruz.

También la Carta de San Miguel (1692), del mismo autor, las cuales forman parte del intercambio epistolar que, según se ha descubierto, existió entre la poeta y el prelado. Ambas cartas pertenecen al acervo de la Biblioteca Palafoxiana.

En su autobiografía, Sor Juana Inés de la Cruz asegura: “Yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos; de tal manera, que no me acuerdo haber escrito por mi gusto sino es un papelillo que llaman ‘El sueño’”.

En “Primero sueño. Sor Juana Inés de la Cruz”, de Alejandro Soriano Vallès, se incorporan hallazgos anteriores y presenta datos que, desde la época de Méndez Plancarte, la exploración filológica e histórica ha ido aportando.

Incluye notas pormenorizadas y un apéndice donde se analizan las principales interpretaciones contemporáneas del poema de la Décima Musa a la luz de la teología y la filosofía, propias de su mundo cultural.

“Los 20 enigmas de Sor Juana Inés de la Cruz descifrados”, de Javier García González, ofrece un estudio minucioso de los Enigmas ofrecidos a la Casa del Placer, de Sor Juana Inés de la Cruz, con el fin de descifrar el mensaje encerrado en cada uno.

Analiza la estructura de cada redondilla y la relaciona con la obra, la vida y el mundo cultural de la poeta; además, estudia los elementos mitológicos, antropológicos y religiosos para interpretar mejor el pensamiento de la monja jerónima.

Sus 20 enigmas hablan de temas eternos como el amor, la amistad, la fama y la falsa esperanza, el estudio, las lágrimas, la fe teologal y la belleza de la mujer.

Para los pequeños lectores, el FOEM presenta una obra de la colección niños y jóvenes “Entrevista a Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XXI”, de Yolanda Sentíes Echeverría, donde hace una incisión en el tiempo para buscar las respuestas de la monja mexicana más universal.

¿Quién no ha querido conversar con Sor Juana alguna vez? ¿Quién, mirándola a los ojos, no ha deseado interrogarla, con fraterna y cariñosa suavidad, sobre las penas y alegrías de su alma o los deslices de su corazón? ¿Quién no ha querido oír de sus propios labios el tamaño de su incandescente vocación literaria?

Los títulos del FOEM están a la venta en las librerías Castálida, ubicadas en el Parque de la Ciencia “Fundadores”, Av. Sebastián Lerdo de Tejada #103, colonia Centro, y en el Museo Galería Arte Mexiquense “Torres Bicentenario”, Av. José María Morelos Ote. s/n, Reforma y Ferrocarriles Nacionales. Además de la Sala de Lectura CEAPE en Josefa Ortiz de Domínguez #216, colonia Santa Clara, Toluca, Estado de México.

