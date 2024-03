Toda la izquierda en Ecatepec esta unidad: Azucena Cisneros

“No hay división…toda la izquierda en Ecatepec esta unidad”, precisó la diputada Azucena Cisneros Coss, a un día del arranque de la campaña federal y a casi dos meses de que inicie el proceso local en el Estado de México.

Asegura que toda su vida ha tendido su mano generando unidad. (Foto: Especial)

En breve entrevista realizada en la ciudad de Toluca, en el marco del 200 Aniversario de la Fundación del Estado de México, la legisladora, afirmó que toda su vida ha tendido su mano generando unidad y lo que espera es que todos cierren filas por Ecatepec.

Un periodista la cuestionó ¿Si Morena va dividida en Ecatepec hay riesgo de que se pierda? y ella rápidamente contestó “No, no va dividido en Ecatepec, reitero, pareciera que no se escucha nunca…entonces…claro que no. “No vamos a perder”.

Y para finalizar, señaló que en Ecatepec existe 80% de intención de aprobación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador “imagínense”.

Comentarios

comentarios