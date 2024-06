Toluca tendrá apoyos para el campo

De acuerdo con el presidente municipal de Toluca, Juan Maccise Naime, alistan incentivos para apoyar el sector campesino, por lo que estarán realizando un programa de incentivos, a pesar de que esta función no es competencia municipal, pero aportarán en la materia.

“Vamos a tener un programa de incentivos que pronto voy a anunciar, de algunos apoyos para el campo aunque quiero aclarar que no es competencia municipal el tema del campo; siempre he dicho que el municipio debe de dedicarse a lo que le establece la Constitución, prestación de servicios públicos, panteones, agua, seguridad, mercados; pero no obstante, vamos a tener un programa y de apoyos para el sector del campo”.

Con la llegada de las lluvias el presidente municipal de Toluca resaltó que esperan que el campo pueda tener buenas cosechas, y que los productores tengan buenas cosechas en las zonas rurales.

“Esperemos que sí, esperemos que no sea algo de hoy o de mañana; obviamente nos emociona mucho que lleguen las lluvias, sobre todo para mitigar las altas temperaturas, y obviamente para que las zonas sobre todo la zona norte que es la parte rural del municipio, pueda tener sus cosechas”, finalizó.

