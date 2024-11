Trabaja Elías Rescala por el bienestar de niños naucalpenses 

El diputado priista Elías Rescala entregó material para reparar aulas y áreas comunes de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, en beneficio de más de 400 alumnos.

El coordinador priista entregó material para reparar las aulas de la escuela Ignacio Manuel Altamirano, en Praderas San Mateo.

En un recorrido por la institución educativa, ubicada en la colonia Praderas de San Mateo, el legislador se comprometió a seguir trabajando en coordinación con madres y padres de familia, así como con autoridades municipales y estatales, para gestionar los apoyos necesarios para garantizar instalaciones dignas para las y los estudiantes naucalpenses.

“Es hora de trabajar, para eso ustedes me eligieron, me dieron su apoyo y su respaldo y confiaron en mí, y esta confianza me toca ahora devolvérselas a ustedes con trabajo, y lo voy a hacer con tal de que le vaya bien a Naucalpan”, dijo el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.

Nancy Piña, integrante de la Asociación de Padres de Familia de la primaria Altamirano, dijo que este apoyo permitirá que los alumnos puedan aprender mejor en un entorno adecuado.

“Es para beneficiar salones que están dañados por las lluvias, y por eso vamos a seguir trabajando de la mano con el diputado para ayudar a la escuela y gestionar apoyos para beneficiar a la gente”, explicó Piña.

En su recorrido, el coordinador de los diputados priistas mexiquenses también entregó apoyos para reparar una falla eléctrica en el jardín de niños León Felipe, pues desde hace meses no tenían luz.

“Muchas gracias por el apoyo, porque la verdad es que no habíamos tenido respuesta de otros apoyos, estábamos sin luz en la escuela hasta que usted tuvo a bien apoyarnos”, agradeció la directora, Adriana Azucena Diego.

Rescala también entregó apoyos a vecinas y vecinos de las colonias Praderas San Mateo, Loma Colorada, Las Huertas y Los Remedios.

