Transición debe garantizar la continuidad de los servicios de Salud

Este miércoles se llevó a cabo la segunda reunión entre los equipos de transición de Alfredo Del Mazo y Delfina Gómez, en esta ocasión de acuerdo con el coordinador del equipo de la nueva administración Horacio Duarte, detalló que está fue una de las reuniones más importantes, por todo lo que impacta el tema de salud.

Esta es la segunda mesa respecto a los trabajos de transición donde se realizó una presentación general en la materia y no se puede dar algún diagnóstico, pero eso lo se estará realizando tras el análisis de lo que entregué el equipo saliente, aunque dijo se tocaron los temas de la agenda pública.

«Básicamente todos los temas que ustedes conocen están en la agenda pública, en la agenda que diversos sectores, derechohabientes en el caso del Issemym, hospitales, pensiones, pues fueron abordados, pero quisiéramos esperar a tener toda la información detallada para fijar una posición».

El mecanismo es que hay un solo canal para hacer llegar mayor información que hoy se pidió y otra que estarán pidiendo de manera puntual, para que haya una retroalimentación y a partir de eso los equipos técnicos, como médicos, puedan realizar el diagnóstico para empezar a proyectar lo que tendrá el nuevo gobierno.

Entre esos temas están los relacionados con los contratos para garantizar el funcionamiento de los servicios de salud.

«Por ejemplo unos vencimientos de contratos próximos, los que están posterior a la entrada de la maestra como gobernadora, y los que estén muy tenuales, y dependiendo de esos datos bajo una premisa lo planteo la gobernadora, que es, que no se suspenda no servicios y que se mantengan, sabemos que siempre en las transiciones de gobierno siempre hay un incertidumbre, cuando los contratos vencen unos días antes, y otros unos días llegando, pero lo que acordamos es revisarlo y de ambos equipos garantizar que los servicios no se paren, no se suspendan, por decirlo de alguna manera coloquial».

Dijo que aún están revisando los próximos temas a tratar y que los definiran entre este jueves y viernes y reunirse la próxima semana.

Finalmente dijo que la actitud del gobernador es buena, de respeto y trato correcto de ambos equipos y eso es lo que quieren, que sea un cambio de gobierno que no afecte los servicios que presta el gobierno del estado, que se garantice su continuidad aunque de manera evidente como ocurre con cada nuevo gobierno, le imprimirá su sello.

