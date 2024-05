Vender su voto es pan para hoy y hambre para años: Raciel Pérez Cruz

Raciel Pérez Cruz afirmó que la ciudadanía ya ha despertado políticamente y entiende que vender su voto es “pan para hoy y hambre para años”.

Convocó al ejército ciudadano de Morena, PT y Verde, para que el próximo domingo, 2 de junio, llenen las urnas en favor de la Cuarta Transformación del país. (Foto: Especial)

Este mensaje lo dio durante su participación en el segundo cierre de campaña de Arleth Grimaldo Osorio, candidata a Diputada local por el Distrito 37 de Tlalnepantla, donde convocó al ejército ciudadano de Morena, PT y Verde a llenar las urnas el próximo 2 de junio en favor de la Cuarta Transformación.

Pérez Cruz, candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en el Estado de México” a la Presidencia Municipal, destacó que en los cinco años y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha vivido una revolución de conciencias en México. Señaló que los ciudadanos ya no se dejan engañar por las tácticas de compra de votos utilizadas por partidos como el PRI y el PAN, que ahora recurren a la guerra sucia.

“Ya no vendrán a vendernos otra vez esa telenovela que fue ‘La Gaviota’ o la frase ‘Enrique bombón, te quiero en mi colchón’. No van a venir aquí con sus tarjetas Monex ni a comprar el voto de la gente, porque ya no se creen esas argucias”, remarcó Pérez Cruz, en clara referencia a las estrategias pasadas de los partidos opositores.

En su discurso, denunció la desesperación de la alianza PRI, PAN y PRD, quienes, dijo, recurren a la entrega de dinero para comprar voluntades en las comunidades. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía a aceptar lo que les ofrezcan, pero a votar por la coalición Morena, PT y Partido Verde. “A la gente ya le hemos dicho lo qué hay que hacer: reciban lo que les dan, pero en las urnas ¡tomen su voto! y a tachar las cinco boletas por la coalición”, arengó.

Desde la colonia Lázaro Cárdenas 1a. Sección, Pérez Cruz pidió respaldo total para Arleth Grimaldo Osorio, asegurando que ella defenderá las causas de la ciudadanía en el Congreso estatal. Además, convocó a todos a llenar las urnas en favor de la Cuarta Transformación en Tlalnepantla y en toda la República Mexicana. “Vamos a ganar, compañeras y compañeros, y lo vamos a hacer con organización y movilización. Ese día, un ejército insurrecto y cívico de ciudadanas y ciudadanos libres, llenaremos las urnas de esperanza”, concluyó.

