Visita Delfina Gómez Álvarez a familias de Texcaltitlán

Para dar seguimiento a los acuerdos establecidos con las familias de Texcapilla, revisar avances para la construcción del cuartel militar, así como temas de bienestar, seguridad, becas y educación, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con habitantes de esta población ubicada en el municipio de Texcaltitlán.

Revisan avances para la construcción del cuartel militar en esta región, así como temas de bienestar, seguridad, becas y educación (Foto: Especial).

Referente al cuartel militar, la Mandataria estatal aseguró que “no hay ninguna situación de que no se vaya a hacer, para que no escuchemos rumores que a veces no son nada, ni ciertos ni tienen sustento, pero aquí estamos para ello”.

El Comandante de la 22ª Zona Militar, José Martín Luna de la Luz informó que únicamente queda por concretar un trámite para iniciar los trabajos de construcción del cuartel militar en la comunidad de Texcapilla, posteriormente iniciarán las obras que tendrán una duración de cinco meses aproximadamente.

Además, la Mandataria estatal reiteró que los trabajos de seguridad en esta región continúan y trabajan en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad Estatal (SSEM).

Aunado a ello, la Gobernadora Delfina Gómez refrendó el respaldo a las familias de Texcapilla, a través de apoyos como becas, canastas alimentarias, obras de mejora en la infraestructura educativa y del programa la Escuela es Nuestra.

Mientras que a través de la Secretaría de Bienestar se implementan acciones a favor de personas con discapacidad priorizando a los más pobres y a quienes más lo necesitan.

En esta reunión estuvieron Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad del Estado de México; Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar; y Alejandro Viedma Velázquez, Subsecretario General de Gobierno.

Comentarios

comentarios