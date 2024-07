Vuelve La Mafia a México con «Estas tocando fuego»

Tras ser una de las agrupaciones más importantes del llamado género grupero, La Mafia está por cumplir 45 años de haberse formado y lo celebra con una gira que trae este 2024 a México, presentándose en importantes recintos de espectáculos como el Teatro Metropólitan en donde se presentan este fin de semana.

La Mafia está por cumplir 45 años de haberse formado y lo celebra con una gira que trae este 2024 a México (Foto: Especial).

Formado en Texas, la agrupación estadounidense visitó por primera vez México en 1989 y desde ahí se convirtió en una de los grupos más importantes del tex-mex. En conferencia de prensa previa al concierto en Ciudad de México, los integrantes de La Mafia recordaron la importancia de este género musical en la década de los 90 y señalaron que entre los intérpretes más representativos estuvo también la figura de Emilio Navaira.

Al cuestionar a los músicos sobre la forma en que han permanecido como agrupación y la manera de que su música perdure entre el público, señalaron que las letras de las canciones hacen referencia al amor y a lo largo de estas décadas han decidido seguir interpretando ese tipo de temas pues fueron con los cuales captaron la atención del público mexicano y de otros países de Centroamérica.

“La música de nosotros es más regional mexicano porque en Estados Unidos no ve a La Mafia como un grupo texano, lo ven como un grupo internacional, un grupo más entre grupero y regional. Pero los éxitos más grandes que a nosotros llevaron a nivel Latinoamérica fueron ‘Me estoy enamorando’, ‘Vida’. Esos son los que nos abrieron las puertas y que todavía nos dan trabajo. Ahorita que abrimos las puertas de regresar a Centroamérica, porque vamos a Honduras, Guatemala, Nicaragua, Argentina a dónde ya habíamos viajado bastante. Vamos a regresar a todos esos países. La Mafia no se puede definir en un sólo género porque tenemos cumbias, tenemos norteñas, tenemos baladas, tenemos pop, entonces creo que no podríamos poner como norteño o texano, sino una mezcla completa de muchos géneros”.

Oscar de la Rosa y Armando Lichtenberger Jr., fundadores del grupo recordaron que este 2024 también están celebrando el 30 aniversario del disco “Vida” con una edición remasterizada del álbum en formato vinilo. En el marco de esta celebración, el grupo dará una firma de autógrafos en una reconocida tienda de discos en el municipio mexiquense de Ecatepec este viernes a las seis de la tarde.

Oscar de la Rosa, vocalista de La Mafia señaló que actualmente hay música para todos los gustos y que las nuevas tendencias musicales responden a los gustos de las nuevas generaciones. Sin embargo, consideró que las canciones de moda son muy fuertes y no muestran respeto, especialmente, a la mujer.

“Yo siento que hay música para todos. Creo que es un momento para otra generación a la que le está gustando lo que está de moda en este momento y hay buen talento pero hay muchos que la verdad no entiendo. Hay unos que sí son talentosos, hay buenas canciones pero siento que hoy en día las canciones son muy fuertes; siento que las canciones no tienen respeto a la mujer, no tiene respeto a la vida”, señaló.

A respecto, Armando Lichtenberger Jr aseguró que La Mafia permanecerá en el género y las canciones que han interpretado en estos 44 años y recordó que han sido testigos del sufrimiento de muchos géneros musicales y han decidido permanecer en el género con el que surgió el grupo.

