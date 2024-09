Ya no hay calles inundadas en Chalco: Protección Civil Federal y Edomex

De acuerdo con los reportes de evaluación de los trabajos implementados en Chalco, las colonias Culturas de México y Jacalones se encuentran libre de agua.

Se han retirado 245 toneladas de azolve, se han extraído 1.8 millones de m³ de agua. (Foto: especial).

“La situación en #Chalco está mejorando: 90% de avance en las afectaciones. Reporta Protección Civil Federal y Estatal, que la colonia Jacalones ya está libre de agua y lista para su limpieza. Hasta ahora, se han retirado 245 toneladas de azolve y extraído 1.8 millones de m³ de agua y se espera que para el día de mañana esté libre de aguas negras.

“Nuestra Gobernadora @delfinagomeza ha estado al frente de esta operación, supervisando personalmente cada paso del proceso en coordinación con el Gobierno Federal y con las distintas dependencias. Su liderazgo ha garantizado que el apoyo y la cercanía con las y los afectados sean la máxima prioridad. ¡Trabajamos con todo por el #BienestarParaChalco!”, informó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México a través de sus redes sociales.

Este avance es resultado de los trabajos coordinados entre autoridades federales y estatales, así como la estrategia de bombeo implementada en la zona, la cual permanecerá activa, durante la temporada de lluvias, para tranquilidad y seguridad de las familias de Chalco.

“Ahorita sí se está viendo el trabajo de ellos, ya la casa la limpiaron, incluso la cisterna la acaban de vaciar, la casa ahorita ya está limpia, y sí se ve el trabajo por parte del Gobierno. Alimentos no nos han faltado la verdad, ella (la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez) dijo que no se iba a ir de aquí hasta que no quedara limpio. Gracias porque sí está cumpliendo,lo que vino a prometer sí lo está haciendo”, compartió Verónica Suárez Beristain, vecina de la colonia Culturas de México.

El Gobierno del Estado de México refrenda su compromiso para rehabilitar el Colector Solidaridad y la construcción de dos cárcamos; además mantendrá la fuerza de tarea en la zona, con la participación de mil 286 elementos, 141 vehículos, 124 equipos y maquinaria especializada, tres plantas potabilizadoras y el despliegue de la Caravana de Salud por el Bienestar de Chalco integrada por 18 unidades médicas del ISEM y del DIFEM.

“Estamos muy contentos que nos están poniendo atención, que nos están ayudando. Todo lo que está pasando, lo que hay y lo que ve, es mandato de ella, porque yo nunca había visto un gobierno que viniera, nunca nos hicieron caso, ahora veo doctor, trabajadores, hay muchas cosas, muchas gracias, Gobernadora Delfina”, agregó Silvia Ana García Adalid, habitante de la colonia Culturas de México.

Comentarios

comentarios