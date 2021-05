Zudikey Rodríguez, candidata a alcaldesa de Valle de Bravo asegura que nada la va a detener

“Desde el primer día aquí estamos, de pie, luchando, nada nos va a detener, ninguna intimidación, absolutamente nada. Nosotros sí tenemos cara para mirar a la gente a los ojos y decirle: estamos jugando limpio”, expresó Zudikey Rodríguez, candidata a la alcaldía de Valle de Bravo, quien reinició actividades con el cobijo de la militancia de la coalición Va por el estado de México, integrada por PRI, PAN y PRD.

“Hoy vamos con toda la fuerza, con toda la energía, con toda la voluntad pero, sobre todo, con carácter, porque el carácter que tenemos nosotros es de campeones, es de ganadores”, subrayó.

“Yo no me voy, yo aquí sigo de pie; a pesar de todo lo que haya pasado no me voy a rendir, seguiré al pie del cañón con ustedes”, dijo a la militancia reunida en un salón del municipio vallesano, a la que reiteró que seguirá adelante porque “esta lucha es de todos”, es por un Valle de Bravo “más seguro, más limpio y más grande porque aquí está nuestra familia y la gente que queremos”.

Convocó a cerrar con fuerza los días que restan de campaña porque tiene el propósito de ganar y se ha hecho “un trabajo muy fuerte y sólido” que nadie va a vencer. “Que sepan que este es el proyecto ganador. Valle de Bravo es el que va a ganar”, enfatizó.

