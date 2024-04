30 de abril último día para presentar declaración anual de impuestos

Abril es el mes de la presentación de la Declaración Anual de Impuestos y en torno a ella se han generado muchos mitos que es importante aclarar antes de que este se pueda convertir en un proceso tortuoso.

La declaración anual comprende la presentación y balance del Impuesto Sobre la Renta (Imagen: Redes).

1.- No todas las personas estan obligadas a presentar una Declaración Anual, esto depende de tus ingresos, el numero de patrones o actividades que realices, si recibes ingresos de personas o en el extrajero o bien si haces arrendamiento de bienes inmuebles.

2.- No todas las personas tienen saldo a favor, esto dependen de la actividad que realices asi como de las decucciones que te son permitidas, no caigas en promociones o publicidad engañosa.

3.- La devolución no es inmediata, esto puede ir desde 5 días hasta 40 de acuerdo a lo que marca la Ley, asi que no desesperes en el proceso.

Magaly Arizmendi, abogada especialista explicó que la creacion del Regimen Simplificado de Confianza ha disminuido los pagos de ISR por lo que las aportaciones de este grupo de constribuyentes son muy pequeñas por lo que acceder a una devolución es poco probable.

«No habria podibilidad de que tengan saldo a favor, no puedes obtener las dos cosas o es el beneficio de no pagar tanto impuesto que es el ISR o es la devolución, esta tambien es una consideracion importante».

Si bien el sistema se ha venido modernizando y es prácticamente en línea al 100 por ciento, refirio que cada año hay modificaciones por lo que tener un asesor contable sigue siendo un punto muy importante para tener un cumplimiento total.

La declaración anual comprende la presentación y balance del Impuesto Sobre la Renta, abusar de las deducciones o caer en el engaño de declarar siempre en cero no sólo trae repercusiones en el historial crediticio de las personas y en su posibilidad de acceder a otro tipo de beneficios en su crecimiento, sino que además se puede volver sospechoso para la autoridad, es decir, un negocio que no genera ninguna ganancia no tiene posibilidades de seguir en operación.

Recuerda que las deducciones dependen del tipo de actividad que se realice, los asalariados tienen acceso a reportar colegiaturas, gastos médicos y lo referente a sus gastos personales, mientras que una persona física con actividad empresarial estaría más enfocada a deducir gastos relacionados con su actividad productiva como gasolina, pago de papelería, internet, entre otros.

El último día de abril es tambien el último día para cumplir con esta obligación.

