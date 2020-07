Alista José Julián DVD de concierto en el Teatro Juárez

El intérprete de música mexicana prepara el estreno de un DVD con la presentación que realizó a finales de 2019 en el emblemático Teatro Juárez de Guanajuato en el que estuvo acompañado por artistas invitados y un ballet folklórico.

Foto: Cortesía.

En entrevista telefónica para Así Sucede, José Julián detalló que el concierto contó con la actuación especial de grandes amigos y artistas como Arturo Peniche, Carlos Cuevas, Pablo Montero; entre otros. En esta presentación el cantante interpretó los temas más importantes a lo largo de su carrera artística, algunos de la autoría de Joan Sebastian, otros más que son composiciones del propio José Julián y algunos covers como “El milagro de tus ojos”, “La Carretera”, “Soy yo” e incluso la canción “El taconazo” que hiciera famosa “El Piporro”.

José Julián detalló que el lanzamiento del DVD estaba planeado para el mes de marzo, sin embargo, por la contingencia sanitaria decidió retrasarlo, aprovechando el tiempo para hacer una mayor trabajo de post producción; ya que además de ser un espectáculo musical, también será un espectáculo visual pues se incluirán imágenes emblemáticas de Guanajuato. El lanzamiento de este material se realizará en aproximadamente un mes.

“Decidimos trabajar todavía más a fondo el proyecto en la post producción, con ajustes muy bonitos para hacerlo lucir más. Lo vestimos con más imágenes de Guanajuato, del emblemático Teatro Juárez y además hicimos un detrás de cámaras muy divertido y este trabajo creo yo lo vamos a tener máximo en un mes y será lanzado en plataformas digitales. Creo que se va a convertir en uno de los consentidos del público, creo yo y tengo fe de que será uno de ellos porque está muy ameno, las tomas, el lugar y los arreglos está increíble”, señaló.

Esta viernes, José Julián daría un concierto online que tuvo que ser postergado debido a que un integrante de su staff fue diagnosticado con COVID-19; ante lo cual se tomó la decisión de reagendar la presentación por seguridad de todo el equipo; aunque lamentó no realizar el concierto que sería de paga y obtener de esta forma recursos que serían destinados para apoyar a sus músicos quienes se han visto sin ingresos durante estos meses debido a la cancelación de eventos masivos. Además, también parte de lo recaudado se donaría a una casa hogar. Sin embargo, el intérprete confía en que próximamente el concierto virtual pueda llevarse a cabo.

José Julián cuenta con 25 años de trayectoria artística, los cuales no han sido siempre fáciles porque se ha encontrado con diversas dificultades; una de ellas fue en sus inicios cuando en busca de una oportunidad le fueron cerradas muchas puertas.

“Ha habido de todo un poquito y la verdad es que me siento afortunado en estos 25 años en esta pausa forzosa que estamos haciendo porque volteo y me doy cuenta que no ha sido nada fácil desde cuando estuve en la búsqueda de una compañía disquera que me pudiera grabar. Tardé muchos años en que alguien me hiciera caso y afortunadamente en discos Musart el señor Alfonso Ascencio me hizo mis primeras pruebas y me presentó en la junta y ellos me apoyaron mucho en mi carrera me llevaron a tantos países y me grabaron muy bonitas canciones de grandes autores […] Mi tipo de carrera es sólida y en la cual el tiempo que va pasando y voy madurando voy adquiriendo lentamente más público, público que se queda conmigo para siempre”, recordó en entrevista telefónica.

Estas dificultades enseñaron a José Julián que las claves para conseguir una carrera artística y mantenerla son la constancia, el esfuerzo y la dedicación. Además, ha aprendido que para interpretar música mexicana es importante contar con mucha madurez por lo que consideró necesario que el público apoye al género ranchero que tanta identidad le ha dado a México.

Recientemente, José Julián lanzó un tema a dueto con Oscar Cruz, ganador de La Voz México “Princesa de todos mis cuentos” autoría de Eloy Ornelas, además de la canción “Entre mil estrellas”. Ambos temas están disponibles en plataformas digitales.

