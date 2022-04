Ante falta de propuesta para resolver crisis de agua en Ecatepec insistirá Azucena Cisneros en gestión ante CAEM

Vecinos de este municipio denunciaron la grave crisis que padecen por la escasez e irregularidades en el suministro de agua potable, debido a la reducción del caudal de agua en bloque en Ecatepec, las fugas y el negocio de la venta de pipas, por lo que la diputada local de Morena, Azucena Cisneros Coss, tras escuchar de viva voz las denuncias y solicitarle su intervención, se comprometió a reiniciar las mesas de trabajo con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) a fin de lograr una propuesta clara para resolver la problemática.

Denuncian vecinos excesos de SAPASE al cobrar el servicio sin otorgarlo y no escuchar demandas (Foto: Especial).

En la colonia Potrero del Rey, la legisladora de Ecatepec quien, junto con sus compañeros de bancada, le ha dado seguimiento a esta problemática que afecta a más de 500 mil personas de este municipio, constató que habitantes de diversas comunidades no cuentan con este servicio y tienen que pagar las pipas, que ya son un negocio, y acusaron que, pese a ello, el Organismo Operador del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec (SAPASE) quiere cobrar, pero cuando la gente quiere pagar, existe el cobro con multas, y no les dan posibilidades de pago.

Una de las vecinas de dicha comunidad, dijo estar desesperada, porque sin contar con el vital líquido en su domicilio, pues ni siquiera han conectado su tubería a la red, pero si le exigen el pago, pero cuando acudió a las oficinas de SAPASE, le hicieron su cuenta, pero obviamente no le alcanzó, porque lo que logró juntar no se lo quisieron recibir a cuenta, el personal les exige que paguen el total del adeudo. Pero, como hacerlo, refirió, si todo se nos va en pipas, cuestan mil 200 pesos.

Ante la diputada Azucena Cisneros, expresaron que no hay congruencia con lo que autoridades dicen y hacen, porque se reportó una fuga, ubicada en la esquina Avenida Central y calle Niños Héroes, pero no la han reparado porque siempre dicen que no hay recursos, por lo que apuntaron, “primero llega poca agua y la poca que hay se tira por las fugas, y a parte no quieren cobrar lo que la gente puede pagar”.

Los habitantes, reconocen que los legisladores estén cerca de ellos, porque las autoridades estatales y municipales nunca vienen ni dan la cara, aseguran, sólo cuando quieren el voto, “nos buscan y andan calle por calle y nos saludan de mano”, pero actualmente ni siquiera los ven, “no escuchan nuestras demandas, personal de SAPASE sólo quiere exigirnos el pago y ¿el agua?”, cuestionó uno de los vecinos.

La diputada local del distrito 8, en Potrero del Rey, explicó que, como integrante del Congreso local, actúa bajo la consigna de más territorio, menos escritorio y muestra de ello recorre cada centímetro de las comunidades. Y ante las demandas de agua para sus familias, reiteró la necesidad de que se integren a las mesas de trabajo con la Comisión del Agua del Estado de México, y mientras seguir con las pipas.

Y señaló, «No tienen agua, no la paguen, no es posible que paguen el servicio de pipas y que todavía les pretendan cobrar el suministro cuando no tienen Agua»

Otro de los habitantes del municipio de Ecatepec, alzó la voz, para decir que el organismo de agua municipal, nunca ha enviado pipas a sus domicilios, entonces porque exigen el pago.

También, los vecinos solicitaron a la legisladora de Morena desde servicios médicos, alumbrado público, así como módulos de seguridad, el fresado de calles y hasta pavimentación, porque aseguran existe un abandono de más de 30 años en diversas comunidades.

En la calle Jacarandas, dijo un vecino, desde hace casi 3 años, se ha gestionado la pavimentación, el fresado sin ninguna respuesta. Y la diputada se comprometió a incluir en un programa de pavimentación las calles de Potrero del Rey, porque son muchas las que lo requieren, puntualizó.

Comentarios

comentarios