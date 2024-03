Ante inicio de campañas políticas, obligatorio suspender propaganda gubernamental

Con el arranque de las campañas federales para Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) informa que durante el tiempo que duran las campañas tanto federales, como locales y hasta la conclusión de la jornada electoral, se deberá suspender la difusión en los medios de comunicación social toda propaganda gubernamental, tanto del poder estatal como de los municipios.

Este 1 de marzo inician las campañas para Presidencia de la República, Senadurías y Diputaciones Federales, por lo que en el Estado de México también deben suspenderse este tipo de actividades (Foto: Especial).

El periodo de campañas a nivel federal inicia este 1 de marzo y finaliza el 29 de mayo de 2024; es decir, durarán 90 días; mientras que, en el Estado de México las campañas comprenden del 26 de abril al 29 de mayo; o sea, 34 días en total.

No obstante, el criterio de suspensión de propaganda es válido a nivel nacional, puesto que se trata de una elección concurrente que se realiza en los ámbitos estatal y federal.

¿Cuál es la finalidad de suspender este tipo de actividades? El objetivo es evitar que la propaganda gubernamental se utilice para promover a cualquier servidor público o partido político y que ello influya en la decisión de la ciudadanía al momento de emitir su voto.

El artículo 41, Base III, Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que las únicas excepciones a la difusión de información son las campañas de información de las autoridades electorales, así como las relativas a servicios educativos y de salud, o las de protección civil en casos de emergencia.

El tiempo de suspensión de propaganda gubernamental es diferente al periodo de reflexión, también conocido como “veda electoral”; este corresponde a los tres días que hay entre la finalización de las campañas y la jornada de votación (30, 31 de mayo y 1 de junio).

Durante este lapso las personas candidatas no podrán realizar actos públicos; no estará permitida la difusión de propaganda electoral y el proselitismo; no será posible difundir encuestas y sondeos de opinión por cualquier medio, ni hacer llamados al voto. Lo que busca este plazo es que la ciudadanía tenga el tiempo suficiente para acudir a las urnas a realizar un voto informado y razonado.

Comentarios

comentarios