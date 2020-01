Ante las bajas temperaturas

Entrada la primera semana del año se recienten las bajas temperaturas.

Los consejos para hacerle frente al clima son evitar cambios bruscos de temperatura, no respirar aire frío, consumir líquidos en abundancia al igual que comer frutas y verduras de manera especial las que contienen con vitaminas A y C; lavarse las manos frecuentemente, no exponerse a contaminantes, usar bloqueador solar y no fumar.

Claramente quienes mayor atención requieren son las personas de la tercera edad y los niños menores de 5 años, esto para evitarles enfermedades a nivel de garganta y hasta pulmones.

Los habitantes de Toluca, nativos o no, ya estamos habituados a la variación del termómetro pero los foráneos no así que no hay que dejar de usar chamarras gruesas, gorras y bufanda.

Enero nos recibe con temperaturas bajas; es lo mismo cada año; solo hay que hacer lo que nos toca que es abrigarnos y alimentarnos adecuadamente. Enero, dice el refranero, frío o templado, mejor pásalo abrigado.

