Aprehenden a probable integrante de grupo delictivo autodenominado “La Chokiza”

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Edson Jesús “N”, quien presumiblemente es integrante de un grupo delictivo con presencia en Ecatepec autodenominado “La Chokiza” y es investigado por su probable intervención en el delito de extorsión en agravio del dueño de un establecimiento comercial de venta de abarrotes y licores.

El detenido, en complicidad con otro individuo se presentaron en un negocio de venta de abarrotes y licores, habían amenazado y golpeado a la víctima, además de exigirle dinero a cambio de no hacerle daño. (Foto: especial).

La investigación realizada por la Fiscalía, precisó que la tarde del 26 de marzo pasado, el ahora detenido y otro individuo ingresaron al mencionado comercio, localizado en la colonia Tolotzin V. Edson Jesús “N”, se dirigió a un refrigerador de donde sacó dos botellas de bebidas alcohólicas, no obstante, se habría negado a pagarlas.

De acuerdo con la indagatoria, ambos individuos habrían agredido verbalmente a la víctima y la amenazaron, incluso el ahora detenido se introdujo al área de cajas donde se encontraba esta persona y tomó un objeto punzocortante que se encontraba sobre una mesa, con el cual presumiblemente lo amagó.

Edson Jesús “N” habría solicitado una cantidad en efectivo a la víctima a cambio de no causarle daño y le señaló “en caso de que no le quieras atorar, yo me encargo que te llegue La Choquiza y estos carnales te van a vaciar tu negocio”.

Ante la amenaza, la persona afectada habría entregado numerario producto de las ventas del día y los probables implicados presumiblemente sustrajeron mercancía diversa, además de golpear a esta persona, para luego huir a bordo de una motoneta.

Los hechos referidos fueron denunciados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por el delito de extorsión, en la hipótesis de que “al que sin derecho obligue a otro a hacer con la finalidad de no causar un daño” con complementación típica y punibilidad autónoma donde “se ostenta como integrante de un grupo delictivo y se cometa mediante la violencia”.

Con el avance en la investigación el Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión contra Edson Jesús “N”, mandamiento judicial que fue otorgado y al cual le dieron cumplimiento elementos de la Policía de Investigación (PDI).

Este sujeto fue capturado en la colonia San Francisco Xalostoc e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, posteriormente fue puesto a disposición de un la Autoridad Judicial, quien determinará su situación legal, sin embargo, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Comentarios

comentarios