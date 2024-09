Aprovechan mexiquenses Caravana Itinerante por la Justicia Social para tramitar su testamento

La pareja integrada por Mónica Castillo de 70 años y Gabriel Quintana de 82, decidieron consolidar la certeza jurídica de su patrimonio construido por décadas, durante su visita a las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social.

Llegan estas Caravanas a Ixtlahuaca y San Martín de las Pirámides; ofrecerán 90 trámites y servicios de 23 dependencias hasta el sábado 14 de septiembre (Foto: Especial).

De manera gratuita, realizaron la revocación de sus testamentos anteriores, que les permitirá plasmar su última voluntad en su nuevo documento para distribuir sus bienes en beneficio de su familia.

“Está muy bien porque nos ayuda, para que los hijos no tengan problemas después en el futuro cuando yo ya no viva”, expresó el Gabriel.

“Ya tiene mucho que lo hicimos, pero hoy lo modificamos porque ahora sí es el último ya, yo me siento muy tranquila porque ahora sí ya quedó muy bien, como queremos, nada más cambiamos unas cositas que no nos gustaban. Ayer venimos con el notario y nos dijo que hoy iba a ser la Caravana, que estuviéramos aquí, a mí me parece muy bien la Caravana porque no nos cuesta nada, es todo gratis”, manifestó Mónica.

A través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, proyecto prioritario del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, se han entregado 4 mil 369 testamentos que se traducen en ahorros por más de 16 millones 252 mil pesos para las familias mexiquenses.

Jesús George Zamora, Consejero Jurídico indicó que estos recorridos generan condiciones para que las familias puedan consolidar sus proyectos de vida con bienestar. Además, reconoció el acompañamiento del Colegio de Notarios del Estado de México.

“Destacar el caso de los testamentos, los testamentos en las notarías públicas del Estado los derechos que se pagan y los honorarios que se pagan son de aproximadamente 4 mil 400 pesos por cada testamento, aquí todos ustedes sus familiares, los vecinos, pero también las personas públicas del municipio pueden obtener su testamento totalmente gratuito”, aseguró Jesús George Zamora.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social llegaron con El Poder de Servir, a los municipios de Ixtlahuaca y San Martín de las Pirámides; donde ofrecerán 90 trámites y servicios de 23 dependencias hasta el próximo sábado 14 de septiembre, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Para consultar los municipios próximos a visitar, el Gobierno del Estado de México invita a la población a ingresar al portal caravanas.edomex.gob.mx.

Comentarios

comentarios