Morena toma con calma la votación de la reforma al Poder Judicial en el Edomex

Está en puerta la votación de la Minuta de reforma al Poder Judicial en el Congreso Mexiquense y con distintas visiones se encuentran los diputados de la recién estrenada LXII Legislatura, del lado oficial, Francisco Vázquez, coordinador de Morena, afirmó que están listos, aunque tenían prevista otra sede para tratar el tema, pus aseguró hubo amenazas.

Francisco Vázquez, coordinador de los diputados de Morena (Foto: Especial).

“Mandaron seguridad porque hubo amenazas, lo cual se ve una afuera, que no hay eso, no va a pasar, estamos listos; ya teníamos prevista otra sede, no es necesario, no son carreritas, está bien hecho, legalmente nos obliga a hacerlo 24 horas después de la notificación (…) Hay otros Congresos, no sé si les llegó antes que nosotros a las 2 horas”.

Afirmó que están cuidando el procedimiento y las normas en tiempo y en forma, ya que será el estado número 19 en aprobar, además de que hay amparos que no se van a resolver en el Congreso mexiquense, y por su parte, van a sacar la votación ya que no ve una oposición que se sume, “cumplirán y respetaremos”.

Para el morenista sería infructífero discutir o defender algo que no se presentó en la Cámara mexiquense, además que, se tiene que hacer la Ley Complementaria para la entidad y para ello, después de aprobarse la minuta, tendrán 180 días.

Finalmente, afirmó que en el caso particular de la entidad, hay apertura entre el Poder Judicial y el Legislativo para trabajar juntos.“Platicaremos con el presidente -del Poder Judicial, Ricardo Sodi-, haremos sinergia importante, él también está preocupado y ocupado en lo mejor para el Estado, y pueden ayudarnos en el cómo sí, sí están en el cómo no, no los podemos escuchar, pero creo que el presidente Sodi está muy claro en lo que puede y cómo puede ayudar al Estado de México con esta reforma”, concluyó.

