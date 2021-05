Avance en vacunación permite tener más seguridad y tranquilidad

Con el inicio de la vacunación contra Covid-19 en la población mexiquense de 50 a 59 años, mexiquenses y el personal de salud adscrito a la Secretaría de Salud de la entidad reconocieron que este avance les permite tener más seguridad y tranquilidad, con sus familias, amigos y en sus lugares trabajo.

Salir del aislamiento, estar tranquilos, disfrutar de la vida, comprar con toda seguridad, establecer mejores relaciones, son anhelos de las y los mexiquenses (Foto: especial).

La tercera etapa de la Estrategia Conjunta de Vacunación en el estado de México se llevó a cabo a partir del 5 de mayo y concluyó el 8 de mayo con la participación activa, comprometida y solidaria del personal de salud mexiquense, trabajadoras y trabajadores de los gobiernos, de México y de los Ayuntamientos.

En las 10 sedes de los municipios de Toluca, Metepec y Huixquilucan, se desarrolló una jornada ejemplar, llena de ánimo y agradecimiento por parte de los beneficiarios.

Lourdes Zepeda Lara de 56 años de edad es maestra jubilada, con nostalgia comenta que su primera nieta cumplió su primer año de edad, pocas veces la ha visto pues ha preferido cumplir estrictamente las medidas de prevención para reducir riesgos de infección a causa del virus SARS-CoV-2.

La beneficiaria se trasladó a pie hasta llegar a la Universidad del Valle de México (UVM), uno de los centros habilitados en el municipio de Metepec para la aplicación de la vacuna contra Covid-19; como resultado de este servicio la usuaria expresó “me siento muy feliz, muy tranquila, porque a mí me da mucha seguridad estar vacunada y poder salir de este confinamiento con mayor seguridad y pues muy contenta, muy tranquila por haber recibido esta dosis”, refirió.

“Esperemos que se cumpla la vacunación en las siguientes etapas y a todas las personas, para poder salir de este confinamiento, para estar tranquilos, para disfrutar de la vida, de los espacios, para salir a comprar con toda seguridad, para poder establecer mejor relaciones con todas las personas que nos rodean”, indicó.

Por su parte, Norma Rojas Pérez, beneficiaria también de Metepec, llegó muy temprano a la Universidad del Valle de México a bordo de automóvil, uno de los tres centros habilitados en el municipio que contó con la modalidad peatonal y vehicular para vacunación contra Covid-19.

Reconoció sentirse llena de emoción al recibir su primera dosis de la vacuna contra Covid-19, mejor que nunca; refirió que han sido días en los que valora no haber perdido familiares o amistades durante los meses más complicados de la pandemia; en ese sentido, agradeció el esfuerzo del personal de salud por su entrega y compromiso.

“Mi respeto, admiración, y la verdad muchas felicidades por haber estado en una etapa tan difícil, a los voluntarios, a todo el personal que se dedica al sector salud, tanto los que están en primera línea, como los que están atrás. La vacuna me da una esperanza, una seguridad de que si por lo menos me llego a enfermar, no me dé tan fuerte, tan severo, de llegar a una intubación, eso es para mí una esperanza”, enfatiza con emoción.

Los tres municipios donde inició la aplicación de la vacuna contra Covid-19 para adultos de 50 a 59 años de edad, requirieron la coordinación de las Jurisdicciones Sanitarias de Toluca, Xonacatlán y Tenango, de trabajadores y trabajadoras como Nohemí Alonso Vera, quien destacó que como cuidadora de salud se siente contenta de participar en esta etapa de su vida y animar a las familias.

“Pues muy contenta de estar participando en esto que a lo mejor nunca pensamos que pasaría aquí en el Estado de México”, apuntó.

“Que tengan mucha confianza en nosotros, que la vacunación obviamente es para prevenir y en estos tiempos hay que seguir con la guardia arriba; esto es una etapa que vamos a vivir, todos vacunándose, confiando en que obviamente esto puede ser mejor”, señala la trabajadora del ISEM.

Así también lo externó Iván Serrano López, beneficiario de 50 años que actualmente vive en la colonia Fuentes de San Gabriel, compartió que la vacuna representa tranquilidad y la posibilidad de normalizar el comercio, entre otras actividades, pero pide que quienes tengan y tendrán acceso a la vacuna, acudan a la aplicación de este fármaco, por el bienestar de todos los mexiquenses.

“Pues sí, más esperanzados, más tranquilos de que todo se puede volver a normalizarse, los trabajos sobre todo que se han perdido mucho, que se pueda tranquilizar la gente, que se normalice el comercio que es lo que se ha visto más afectado”, señaló.

Por ello, Iván Serrano envío un mensaje a las y los mexiquenses “los invitamos a que cumplan con esto, que no solamente piensen en ellos, sino en toda la gente que nos rodea porque a la larga afectamos a todos, no solamente uno que no crea, si yo me contagio, contagio a todo a mi alrededor”, concluyó el adulto al recibir la aplicación de la primera dosis del biológico de Pfizer-BioNTech.

Finalmente, la Secretaría de Salud estatal subrayó que estas jornadas de vacunación concluyeron con la participación ejemplar de la población adulta, a quienes reconoció la confianza y la responsabilidad.

Reiteró que las vacunas son seguras, efectivas y gratuitas, las cuales han pasado por diversas fases de investigación que confirman su eficiencia y seguridad, además de que previenen las complicaciones graves de la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2.

