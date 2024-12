Codhem atestigua disculpa pública del ISEM a médica víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) atestiguó una disculpa pública ofrecida por autoridades del hospital Salvador González Herrejón, para una mujer víctima de hostigamiento sexual y violencia institucional, mientras realizaba su internado de pregrado en esa unidad hospitalaria, el cual inició en junio de 2023.

La titular del Organismo Defensor, Myrna Araceli García Morón, resaltó la valentía de la víctima durante el proceso, el trabajo conjunto que la CODHEM realizó con el colectivo Médicos en Formación y la disposición de la Secretaría de Salud del Edomex para atender este caso (Foto: Especial).

María Elena Monroy Serrano, directora del nosocomio fue la encargada de realizar la disculpa pública, en la que reconoció que el acoso y el hostigamiento a la mujer es un fenómeno social que se tiene que frenar de manera abrupta, pero que se presenta con frecuencia en las instituciones del estado.

La víctima denunció que en agosto de 2023, mientras realizaba una interconsulta, un médico adscrito al hospital se aproximó le tocó su hombro, espalda, región glútea y le acercó la parte frontal de su cuerpo para, finalmente, jalarle el cabello. En un segundo momento, cuando estaba con un compañero, de nueva cuenta fue tocada por el médico.

El colectivo Médicos en Formación acompañó su caso, el cual fue tomado por la CODHEM, que después de una investigación determinó emitir la Recomendación 02/2024 para el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), que señala que si bien las autoridades actuaron, no se realizaron las acciones necesarias, se tomaron medidas que no le fueron consultadas a la víctima e incluso le sugirieron que realizara su internado en otro Hospital, finalmente, la Unidad Jurídico Consultiva y de Igualdad de Género del ISEM, emitió una dictaminación de acta administrativa por faltas de probidad u honradez en contra del agresor, pero no se realizó con perspectiva de género.

La CODHEM determinó que se vulneró su derecho a una vida libre de violencia en el contexto de personas médicas en formación. Se advirtió que la autoridad no cuenta con el mecanismo adecuado para prevenir, atender y garantizar este derecho a las personas en formación, pues la agresión sexual fue atendida sin un enfoque integrador, que tuviera en cuenta las consideraciones de la violencia por razón de género.

La titular del Organismo Defensor, Myrna Araceli García Morón, resaltó la valentía de la víctima durante el proceso, el trabajo conjunto que la CODHEM realizó con el colectivo Médicos en Formación y la disposición de la secretaria de Salud del Estado de México, la Dra. Macarena Montoya Olvera, para atender este caso.

