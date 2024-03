Crean hidrogel inyectable en el corazón para mitigar daños

Según un nuevo estudio, un hidrogel inyectable podría mitigar los daños sufridos por el ventrículo derecho del corazón en caso de sobrecarga crónica de presión.

En su nuevo uso, el hidrogel inyectable se destina a niños nacidos con una afección que les deja un ventrículo izquierdo subdesarrollado y no funcional.

El estudio, realizado por un equipo de investigadores de la Universidad de California en San Diego, el Instituto Tecnológico de Georgia y la Universidad Emory, en Estados Unidos las tres instituciones, se ha realizado en roedores.

En 2019, este mismo hidrogel demostró ser seguro en humanos a través de un ensayo de fase 1 aprobado por la FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos) de Estados Unidos en personas que sufrieron un ataque al corazón. Como resultado del nuevo estudio preclínico, la FDA ha aprobado que el hidrogel, en su nuevo uso, se ponga a prueba en un ensayo clínico que comenzará dentro de unos meses.

En su nuevo uso, el hidrogel inyectable se destina a niños nacidos con una afección que les deja un ventrículo izquierdo subdesarrollado y no funcional. Este trastorno representa menos del 4% de las cardiopatías congénitas. Pero es responsable del 40% de las muertes asociadas a defectos cardíacos en recién nacidos. Los pacientes con este trastorno tienen una tasa de supervivencia del 35%.

Los tratamientos actuales consisten en una serie de tres operaciones a corazón abierto, todas ellas antes del quinto año de vida del paciente, que redirigen el suministro de sangre oxigenada al ventrículo derecho. Los pacientes pediátricos que sobreviven durante la infancia tras la cirugía también reciben medicación y fisioterapia, así como una dieta especial. Pero esta cirugía paliativa tiene un coste. En un corazón sano, la función del ventrículo derecho es bombear sangre a los pulmones, lo que implica trabajar con sangre a menor presión y menor volumen. Cuando el ventrículo derecho se ve obligado a bombear sangre a todo el cuerpo, acaba sufriendo varias transformaciones problemáticas, como una musculatura demasiado grande y cicatrices. Con el tiempo, el ventrículo derecho empieza a fallar y los pacientes necesitan un trasplante de corazón.

“Hasta donde sabemos, es la primera vez que se evalúa una terapia con biomateriales inyectables para mitigar la insuficiencia cardiaca del ventrículo derecho”, afirma Jervaughn D. Hunter, de la Universidad de California en San Diego (UCSD) y miembro del equipo de investigación.

En el estudio con roedores, la inyección del hidrogel en el ventrículo derecho mejoró la función y permitió al corazón tolerar un aumento de la presión y del volumen sanguíneos. El tratamiento también ralentizó el ritmo de aparición de cicatrices y el crecimiento muscular excesivo. Se espera que la inyección del hidrogel aumente el tiempo de funcionamiento del corazón del paciente.

El estudio se titula “Myocardial Matrix Hydrogels Mitigate Negative Remodeling and Improve Function in Right Heart Failure Model”. Y se ha publicado en la revista académica Journal of the American College of Cardiology.

