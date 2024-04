¿Cuál es el panorama de las candidaturas independientes en el Edomex?

De acuerdo con Osvaldo Tercero Gómez, director de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México, en la entidad todavía no se ha dado una victoria de un candidato independiente, pero en el caso de ayuntamientos, si han obtenido más del 3% de los votos en alguna elección, y algún integrante de su planilla ha sido parte de cabildo.

(Imagen: IEEM)

«Sí, tenemos que ha habido candidaturas independientes que han logrado obtener más del 3% en la elección constitucional, y por consiguiente, ha ingresado un miembro de su planilla a ese cabildo en las posiciones de representación proporcional: regidurías principalmente, entonces hoy es interesante porque ya viene otra expresión».

Detalló que tras haberse registrado, lo que continúa para los candidatos independientes será revisar que la documentación que hayan entregado sea la idónea, por lo que el Instituto Electoral del Estado de México tiene 24 horas para realizar esa revisión, que cumplan con todos los requisitos y si no, tendrán 48 horas para responder al IEEM sobre la solventación de alguno o varios requisitos.

Cabe señalar, que para el caso de las candidaturas independientes, se estará realizando un dictamen por cada uno de ellos, donde se dará cuenta de todas estas etapas que han tenido que superar cada uno de los aspirantes, donde se detalla qué requisitos han cumplido, cuáles no, y si se han solventado los mismos para que en el dictamen se establezca su procedencia o su improcedencia de candidatura independiente.

Lo anterior, tendrá que ser valorado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, y el consejo será quien determine si se aprueba o no el registro.

Finalmente reiteró que la aprobación, o no, por parte del Consejo, no es vinculante al dictamen, ya que pueden tener una valoración sobre lo que se envíe para que puedan tomar su determinación, y así, definir el 25 de abril su procedencia o no y en el caso de ser procedentes, puedan iniciar campañas el 26 de abril.

Comentarios

comentarios