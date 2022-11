David Álvarez obtiene campeonato en modalidad de frontón a mano

Luego de una cuidadosa preparación, planeada durante toda la temporada y que se encaminó para su participación en el Campeonato Mundial Absoluto de Pelota Vasca, David “El Stich” Álvarez Murillo aseguró que se cumplió el objetivo de llegar en óptimas condiciones y convertirse en el campeón de la modalidad de frontón a mano.

Busca pelotari implementar estrategias de otro deporte dentro de la pelota vasca (Foto: Especial).

“La verdad fue una competencia muy dura, estuvo muy complicada, pero algo de lo que resolvió lo que se vivió en la cancha fue todo lo que le dedicamos el resto del año, creo que cuidamos todas las áreas, la del psicólogo, nutriólogo, fisioterapeuta, el médico.

“Tuvimos un buen equipo, lo que ayudó a tener buena forma para llegar a este mundial y tener esta medalla, que es un logro histórico, es lo que ayudó a ganar”, explicó el pelotari mexiquense.

Álvarez Murillo detalló que para ganar este torneo, además de la preparación, la comunicación y el desarrollo de estrategias que se desarrollaron en el equipo fueron fundamentales para encarar cada uno de los partidos, las cuales llevaron a México a ser campeón de la prueba.

“Nos ayudó mucho hacer estrategias, dentro y fuera de la cancha tuvimos buena comunicación, hicimos el reconocimiento de cancha, con mi compañero, con Daniela que era la entrenadora, tratamos de cubrir las necesidades que se requieren y creo que nos enfocamos muy bien en las estrategias que otros años no habíamos hecho”, declaró el jugador del Estado de México.

“El Stich” indicó que para este Mundial llegó con mayor experiencia para saber que necesitaba en cada partido.

“Hicimos estrategia del saque, del reste, en años pasados me había perjudicado no saber restar, también cuando tenía el saque, sabía qué debía hacer y ésa fue una gran ventaja durante el partido, que resultó ser favorable”, agregó.

Finalmente, David afirmó que trabaja para darle una cara diferente a la Pelota vasca en la modalidad de mano y que él ha implementado lo que ve que funciona con otros deportes, para que tener mejores resultados.

“Cuando inicié la práctica de este deporte no conocía el alto rendimiento como lo llevaban otras disciplinas, ahora que he estado en concentraciones me doy cuenta de otros deportes, donde se disciplinan bien y te das cuenta lo que hace falta en nuestro deporte, entonces yo las he aplicado y las he querido compartir”, concluyó.

