Defensoría Pública acerca servicios jurídicas a los municipios

Clara es vecina del municipio de Lerma y desde hace un año seis meses enfrenta de manera indirecta un conflicto penal que afecta su estabilidad emocional y económica.

Gracias a las Jornadas Itinerantes del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), ha recuperado la tranquilidad.

«Me atendieron muy bien, me dijeron que sí se pueden hacer muchas cosas, entonces tengo que acudir a la Defensoría con todos mis documentos y la verdad es que sí me asesoraron muy, muy bien, me voy más tranquila de como llegué», aseguró Clara.

De igual forma, Eduardo Hernández, vecino de la Delegación de La Concepción Xochicuautla, acudió a esta jornada para buscar asesoría jurídica de un especialista, luego de haber sido víctima de un caso de abuso de autoridad, donde su patrimonio se vio seriamente afectado.

“Me están orientando en algo que yo desconocía, no me he puesto a investigar qué pasos eran a seguir después del daño que me hicieron. Ahora ya voy más seguro, ahora sí voy a tener que ir y venir aquí a donde me dijeron, para levantar un acta por abuso de autoridad”, compartió Eduardo.

Zenaida Degante, Defensora Pública, comentó que historias como éstas se viven de manera frecuente en territorio estatal, por ello, el IDP lleva a cabo estas jornadas, con lo cual contribuyen a la construcción de una sociedad con acceso igualitario a la justicia, principalmente para quienes más lo necesitan.

Durante 2021 se realizaron un total de 133 jornadas, donde mil 982 personas en el Estado de México fueron beneficiadas.

“Lo que hacemos nosotros es apoyarlos para trámites de divorcio, pensión alimenticia, guarda y custodia, rectificaciones de acta de nacimiento, juicios sucesorios intestamentarios, contestación de demandas en materia mercantil, para todas aquellas personas que a lo mejor firmaron un pagaré o solicitaron un crédito y bueno los temas más delicados podrían ser en materia penal”, detalló la Defensora Pública.

Además de recibir la asesoría legal, se brinda a los usuarios un oficio con el nombre del defensor que estará asignado a sus casos; asimismo, se les canaliza al juzgado correspondiente para dar seguimiento.

En lo que va del año, las jornadas itinerantes han visitado los municipios de Coacalco, Tecámac, Otumba, Axapusco, Mexicaltzingo y Lerma.

