Derogar Bando Municipal de Ecatepec para evitar que sigan criminalizando a los ciudadanos: Azucena Cisneros

Al seguir recorriendo Ecatepec para plantear sus propuestas de campaña, Azucena Cisneros Coss, candidata de MORENA a la presidencia municipal, se comprometió a derogar el Bando Municipal “que criminaliza a los jóvenes y a los adultos, que hasta por pintar la fachada se los llevan al Juez Conciliador”, y aseguró que se va a instaurar la Justicia Cívica, misma que ella promovió al ser diputada local.

A escasos 23 días de que se realice la Jornada Electoral en el Estado de México, la abanderada del partido guinda, está segura de ganar la elección, por ello ha señalado en diversas reuniones con los ecatepenses, que el primer punto del orden del día del primer Cabildo, de la próxima Administración Municipal, será derogar el Bando Municipal de Ecatepec, “con el que han extorsionado con el que le han robado a los jóvenes y a todos los ciudadanos, ¡Va para atrás!

Porque la gente merece libertades y merece respeto y merece el apoyo del gobierno municipal, no al revés. No es servirse del pueblo sino servir al pueblo compañeras y compañeros y eso vamos a hacer”.

A la vez que, informó que se va a instaurar la Ley de Justicia Cívica, norma jurídica que ella presentó en el Congreso Mexiquense, cuyo objetivo es buscar el diálogo armónico entre las y los vecinos, así como establecer reglas mínimas de convivencia y emitir sanciones administrativas contra aquellos que cometan conductas irregulares y que alteran la convivencia social cotidiana.

Dicho ordenamiento obliga a los 125 municipios mexiquenses a sustituir las Oficialías Mediadoras, Conciliadoras y Calificadoras, que actualmente operan por juzgados cívicos que serán los encargados de aplicar la nueva ley.

Hay que recordar que la Ley de Justicia Cívica fue la primera norma jurídica que promulgó la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Y tendrá que entrar en vigor en todo el Estado de México, antes de que finalice este mes.

La candidata de territorio, puntualiza durante sus reuniones con los vecinos de Ecatepec que “estamos en un momento muy importante donde tiene que haber transformación de fondo”.

Sin embargo, establece “no lo voy a hacer sola, nunca más una comunidad se va a sentir sola, nadie puede solo, nunca pueden volver a permitir dejar en las manos de un político el futuro de la comunidad”.

Y, destaca que “desde el siguiente día que ganemos estaremos en la calle con la gente, porque hay muchísima necesidad, tenemos que estar orgullosos de levantar Ecatepec, el municipio no aguanta más tenemos que ir por todos los servicios, pero no es suficiente, la cultura y recreación como herramientas poderosas contra el delito, los jóvenes no tendrán pretexto, tendrán espacios gratuitos para que vayan a la escuela y se dediquen a hacer cosas buenas …”

Por último, reiteró la invitación a los ciudadanos ha votar “Todo Morena” el próximo 2 de junio, porque hay que arrasar en Ecatepec.

