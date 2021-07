Desorganización en el atletismo mexiquense

Una de las disciplinas que obtenía buenos resultados para el estado de México era el atletismo, pero lamentablemente las autoridades han descuidado y se está desmoronando, apenas totalizó 20 medallas en los Juegos Nacionales Conade, de las cuales tres fueron de oro, siete de plata y 10 de bronce, sin embargo la desorganización relega al atletismo mexiquense a la décima segunda posición general.

(Foto: Especial).

Situación que se reflejó en la pista del CARE de la ciudad de Monterrey, pues se registró un hecho sin presedentes, en que se vio inmiscuida una empleada de la Dirección General de Cultura Física y Deporte (DIGECUFIDE) del Estado de México.

El juez nacional Moisés Requena, narró que la “grilla” se hizo presente en los Juegos Nacionales 2021; “se realizaba la prueba de los 10mil mts, participaba un atleta del Estado de México, el evento contaba con la presencia de jueces internacionales para evitar los reclamos, sin embargo de nada sirvió porque al deportista lo agarran corriendo iba en los tres primeros lugares y lo descalifican, empieza a caminar de pronto se desmaya, no sabemos si por el calor, en ese momento se mete la persona de la Dirección General de Cultura Física y Deporte del Estado de México sin acreditación empiezan a gritar, e insultar a las personas que ni si quiera teníamos que ver en la descalificación”, explicó el juez.

En cuanto a los argumentos que la la trabajadora del (DIGECUFIDE) presentó fueron sólo críticas a la Asociación de Atletismo mexiquense, situación que no tenían nada que ver con la descalificación del atleta.

“¿Que hace Moisés Requena?, él no tiene nada que hacer aquí, porque la Asociación está en ‘litigio’ y los jueces le responden; ¡oye esto no tiene nada que ver con la descalificación del niño!, entonces el jurado de honor de justicia, le explica; que su protesta no procede si tú tienes algo personal, no es el momento. Él viene como juez oficial, no viene como delegado, además no está como juez en la caminata, no tiene nada que ver en el asunto”.

Por último Moisés Requena dijo que la trabajadora del (DIGECUFIDE) no tenía el derecho de reclamar porque no iba como delegada del estado de México, por lo que fue expulsada del evento.

