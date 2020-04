Disminuyen 90% las ganancias en el sector fotográfico

Estudios fotográficos han visto disminuidas sus ganancias en un 90% a causa de la contingencia por COVID-19; los eventos sociales se han cancelado para lo que resta del mes de abril y el mes de mayo, y probablemente ocurra lo mismo el mes de junio aseguran propietarios, además es un sector que hasta el momento no ha recibido siquiera la notificación de un probable apoyo.

(Foto: Manuel Luna).

Detrás de una sonrisa de amabilidad al atender en su estudio fotográfico, Alfredo sabe que el panorama económico es poco alentador tras la contingencia por COVID-19, sus ganancias se han reducido en un 90%.

“En cuestión económica, básicamente ha ido a la baja, si antes veíamos diez clientes en general, pues ahora vemos sólo uno, dos por mucho, hay días que solo venimos a abrir, y no entra ni uno”

Hasta ahora su negocio abre de manera cotidiana, pero con horario recortado, de máximo cinco horas.

Al suspenderse la realización de eventos sociales, prácticamente no tienen trabajo:

“Pues de plano se canceló todo, trabajamos un promedio de un evento cada ocho días, a partir de abril todo se canceló, todo mayo ya se canceló, tenemos agenda para todo junio, pero lo más seguro es que se cancele también”.

Si bien no es una actividad indispensable, sigue atendiendo a los clientes que lo solicitan de manera intermitente:

“Nos han visitado dos veces, para ver el modo en el que trabajamos, con las medidas sanitarias, con el cubre bocas, gel antibacterial, manejar la sana distancia, básicamente he abierto, digo, yo creo que no hay riesgo si no entra nadie”.

A partir de la primera semana de abril, resintió el golpe económico, por lo que al ser un negocio local y no una empresa, considera poder subsistir un mes, o dos por mucho ya que también debe pagar la renta del local.

“Si tenemos que pagar porque no tenemos apoyo del gobierno, somos un negocio y no tenemos el apoyo que se le da a las empresas, no tenemos apoyo del municipio, no tenemos apoyo de ningún nivel de gobierno, no tenemos apoyo” dijo.

Finalmente comentó, la temporada alta en sus ventas por las graduaciones escolares deberán esperarla hasta el próximo año:

“Prácticamente consideramos que el ciclo escolar para nosotros ya terminó, ya no trabajamos, porque no hay niños que regresen a aulas”.

