Ecatepec suma 128 mil adultos de 30 a 39 años con cuadro completo de vacunación

Con 25 mil 150 dosis aplicadas en las 10 sedes concluyó el quinto día de vacunación anti Covid-19 en Ecatepec, donde se colocó la segunda dosis del laboratorio AstraZeneca a adultos de 30 a 39 años de edad y mujeres embarazadas.

El próximo 13 de octubre concluye esta jornada de vacunación en Ecatepec y cuatro días después comienza una nueva ronda para proteger a los jóvenes de 18 a 29 años de edad, quienes recibirán el biológico ruso Sputnik V. (Foto: especial).

Ecatepec alcanzó las 128 mil 202 personas de este sector poblacional que ahora cuentan con su esquema de vacunación completo; la jornada de vacunación inició el pasado 7 de octubre y concluirá el próximo 13 del mismo mes, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.

La jornada de vacunación está a cargo del gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales y municipales, por lo que los tres órdenes de gobierno esperan concluir satisfactoriamente con la cobertura de todos los adultos de este grupo de edad.

Hasta el momento, los adultos de más de 60 años, de 50 a 59 y de 40 a 49 años cuentan ya con su esquema completo de vacunación, para lo cual fueron ocupadas los biológicos Sinovac, Sputnik V y AstraZeneca, respectivamente.

Los módulos operan de 9:00 a 17:00 horas de manera ininterrumpida y respetando un sistema de calendarización que indica los días que deben acudir los solicitantes. Cada uno de las sedes cuenta con el resguardo de elementos de la Guardia Nacional y apoyo de Seguridad Pública del municipio.

Conforme avanza el proceso de vacunación, la eficiencia del mismo aumenta considerablemente, esto en gran medida debido a la campaña de información sobre este tema, pues ahora los ciudadanos acuden con más confianza, casi siempre respetando sus días de aplicación y sin hacer grandes filas.

Óscar Ruiz acudió al módulo de la colonia El Chamizal para ser vacunado. Durante su estancia, el colono de Granjas Valle de Guadalupe aseguró que las personas no deben tener miedo a la vacuna, pues es por el bien de todos recibirla.

“Nos ha cambiado la vida, pero esperemos que toda la gente reaccione. He visto que mucha gente no se quiere poner la vacuna por equis razón, pero yo realmente espero que la gente tome conciencia de ello. Yo recomiendo que la gente que todavía sigue con esa mentalidad de ‘yo qué sé qué me están inyectando’. Es necesario que vengan y se la pongan, no pasa más allá de que tengan fiebre y al final del día te estás protegiendo”, dijo.

En el misma sede otro de los beneficiados fue Miguel Ángel Ramírez, colono de Las Vegas Xalostoc, quien compartió en entrevista que ahora se siente un poco más seguro, pues se tomó el tiempo de investigar la eficiencia de la vacuna y sabe que debe seguir cuidándose, pues recibir el biológico no representa ser inmune a la enfermedad.

“Recibir la vacuna representa un poco más de seguridad. Sé que nos es 100% segura, pero obviamente los porcentajes ya los revisé en internet y, bueno, ya sales con más confianza, obviamente todavía teniendo las medidas de sanidad”, detalló.

