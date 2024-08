El negocio ilegal de las pipas en el Estado de México

En el Estado de México, la escasez de agua se ha convertido en un negocio lucrativo para algunas empresas de pipas que se abastecen de los mismos pozos que deberían servir a la población, de acuerdo con Armando Alonso Beltrán, vocal ejecutivo de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM).

La situación es especialmente crítica en municipios como Ecatepec y Atizapán, donde las pipas de agua operan con total impunidad (Foto: Archivo).

Armando Alonso Beltrán señaló que es una situación compleja que involucra actividades ilegales, pues normalmente estas pipas se abastecen de los mismos pozos que deberían estar sirviendo a la población, y sin embargo, se le cobra al pueblo, por lo que es necesario regular y controlar de manera fuerte y estricta. Pero ¿quién debe hacerlo?

“Todas las instancias de gobierno necesitamos entrarle duro y fuerte como nos ha instruido nuestro señor secretario Pedro Moctezuma”, afirmó el vocal de la CAEM.

“Yo prácticamente puedo decirles que todos los municipios son saqueados, pero por ejemplo Ecatepec que está muy golpeado desde hace muchos años por fenómeno del huachicoleo, Atizapán, son municipios que tienen la incongruencia de que tienen una gran población, que tienen una gran infraestructura, y mucha de la infraestructura ya no sirve o está sin mantenimiento y no le llega agua a la gente”.

Reconoció que no tienen un número definido de pipas ilegales, ya que no se tiene un control al 100 por ciento, pues hay pipas que no están controladas, ni registradas.

Es un tema que volvió a ser centro de discusión tras la denuncias del robo de agua en pozos agrícolas de Teotihuacán, y denunciado por pobladores, así como por el propio alcalde de ese municipio, ya que acusan, el agua es llevada a Ecatepec y a la Ciudad de México.

