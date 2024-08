Ya no actúo, ahora me dedico a vivir: Luis Felipe Tovar

Este fin de semana en la Cineteca Mexiquense se llevó a cabo la proyección de la película “Bienvenido Welcome”, dirigida por Gabriel Retes. Uno de los actores de este filme es Luis Felipe Tovar, quién formó parte de esta proyección con un conversatorio.

Luis Felipe Tovar (Foto: Especial).

“Bienvenido Welcome” es una producción del año 1994 con la que Gabriel Retes hace una crítica al llamado cine de arte. Este 2024, la película cumple 30 años.

Durante este conversatorio, Luis Felipe Tovar consideró que durante las últimas décadas ha habido un crecimiento notable en el cine mexicano, un ejemplo es la creación y apertura de espacios para proyectar películas mexicanas.

“Yo estoy convencido que a pesar de que está película se hizo hace 30 años, el 95 por ciento de quienes están en esta sala no habían visto está película en ningún lado. Esta película pasó como pasa el cine mexicano, con una corrida muy corta en las salas de cine y luego ya las empezamos a ver en la televisión o en algún cineclub. Ha costado mucho trabajo, nos ha costado mucho trabajo recuperar la confianza de la gente para que regrese a la salas”, exclamó.

El actor reconoció que una vez que las películas en las que actúa se estrenan, nunca las vuelve a ver, por lo que con está función hizo una excepción. Al respecto, señaló que al ver su trabajo de hace 30 años cambiaría cada una de sus escenas y se esforzaría más por hacer un mejor trabajo.

Sobre el presupuesto que se destina a las producciones mexicanas, aseguró que anteriormente el presupuesto era aún más limitado, lo que les daba a los actores un menor margen de error pero a la vez los hacía más precisos a la hora de actuar.

“La manera en cómo hacíamos el cine hace 30 años no nos daba la oportunidad (de hacer más de dos tomas) porque lo hacíamos sin celuloide. Ahora con lo digital puedes hacer 20 tomas, pero antes tenías dinero para hacer dos tomas por escena, no había para más. Las producciones que tenían mucho dinero las llamábamos 3×1 porque tenías tres oportunidades para hacer la misma escena y alcanzaba nada más para eso. Era muy caro, entonces el nivel de efectividad tenía que ser muy alto, el nivel de eficiencia y eso nos ayudó mucho a que la calidad de nuestro trabajo siempre nuestro margen de error fuera de cero”, recordó.

El actor mexicano señaló que con los años ha aprendido a dejar de lado algunas cosas y tomar otras, tanto de forma profesional como en lo personal y aseguró que hoy, más que actuar se dedica a vivir.

“Siempre que estoy haciendo un personaje me emociono mucho porque me exige cosas diferentes y conforme voy creciendo, también voy viendo cómo se va modificando mi imagen, mi rostro, mi manera de interpretar, mi manera de entenderme con la actuación, mi manera de mostrarme, mi manera de mostrar mi sensibilidad. Ya no me protejo tanto como antes, ya no me expongo en cuestiones como antes, ya no tengo tiempo, mi lenguaje emocional ha cambiado por completo. Ya no tengo tiempo para ponerme a actuar, me dedico ahora a vivir esa situación en un escenario y así cambia la cosa por completo”.

Comentarios

comentarios