El PRI sigue teniendo una vida política: Emilio Chuayffet Chemor

El Partido Revolucionario Institucional no va hacia su extinción, sigue teniendo una vida política, así lo sentenció Emilio Chuayffet Chemor, ex gobernador del Estado de México al acudir a la entrega de Testimonios de Gratitud y títulos de Benefactores a ex presidentes municipales de Toluca y ex presidentas del Sistema Municipal DIF.

El político mexiquense consideró que la vida del PRI depende de la confianza que la ciudadanía le de al Revolucionario Institucional, esto luego de que el partido no se viera beneficiado en las pasadas elecciones del 2 de junio, en donde perdieron municipios y diputaciones.

Agregó que todo partido tiene una vida muy dinámica, explicó que es parte del dinamismo que una agrupación viva.

Con relación a la decisión del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que aprobó en su Asamblea Nacional que Alejandro Moreno se pueda reelegir hasta 2032, dijo que él no juzga decisiones, de ahí que mencionará que no puede opinar sobre la traición del ex gobernador Alfredo del Mazo.

Agregó que el PRI estatal y nacional tienen los mismos retos que es ganar la confianza de la ciudadanía.

