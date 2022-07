En la televisión, cine y teatro hay de todo: Adriana Barraza

A manera de reconocimiento por sus 50 años de trayectoria, la actriz toluqueña Adriana Barraza es una de las invitadas especiales a la vigésimo quinta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato que este año tiene como sedes la capital del estado, así como las ciudades de León, San Miguel de Allende e Irapuato.

La toluqueña definió a la actuación como el evento de poder escucharse uno a otro arriba del escenario, saber qué le pasa a la persona que está parada frente a uno porque lo que un actor recibe de otro origina una respuesta y en ese momento se crea el momento dramático. (Foto: especial).

Adriana Barraza dio una conferencia como parte de la programación del GIFF en la que hizo un recorrido por su carrera como actriz. Recordó que su gusto por la actuación inició cuando estudiaba la preparatoria en donde tuvo que elegir uno de los talleres que impartían en su escuela, dejando de lado los deportes, escogió el taller de teatro.

La toluqueña definió a la actuación como el evento de poder escucharse uno a otro arriba del escenario, saber qué le pasa a la persona que está parada frente a uno porque lo que un actor recibe de otro origina una respuesta y en ese momento se crea el momento dramático. Esta definición la logró construir después de muchos años de carrera. La actriz consideró que el resultado que se ve reflejado en una pantalla o en un escenario es el trabajo de todo un equipo creativo y consideró como absurdo que un actor piense que todo está alrededor de él pues es sólo una parte de un engranaje.

Sobre la calidad de películas, obras de teatro y contenido televisivo hay cosas buenas y malas, más allá de la etiqueta que se le dé a las producciones.

“Todos nosotros, creo, crecemos básicamente viendo televisión, no viendo ni teatro ni cine; lo que está en nuestra casa es la televisión y es lo primero que se prende. Entonces, crecemos, la mayoría, no quiero decir que el cien por ciento pero la mayoría, viendo cómo actúan en la televisión; no necesariamente en la televisión se actúa horrible, se actúa de todo; así como hay cine horrible y teatro horrible, cine mediano y cine estupendo, no importa si es comercial o de autor, no importa el membrete, importa la calidad de lo que estoy viendo y puedo ver algo la limitante emocional que está relacionada con la limitante intelectual por lo que es fundamental, antes de interpretar cualquier personaje realizar una investigación profunda sobre el tema que aborda.

Al respecto, lamentó que las nuevas generaciones lean poco y que cuando lo hacen sea solamente con fines de entretenimiento.

Sobre la tendencia de directores de cine de buscar elenco que no son actores de profesión, Adriana Barraza recordó que varios personajes que aparecen en la película “Babel”, de la cual la propia actriz formó parte, se dedicaban a distintos oficios, por lo que consideró válido que los cineastas busquen a las personas que les den el resultado que ellos necesitan.

Comentarios

comentarios