Entregan arcotechos en escuelas públicas de Tlalnepantla

Con el cobro de penales y tiros de basquetbol, el Alcalde Marco Antonio Rodríguez Hurtado inauguró las obras de construcción de arcotechos y las canchas nuevas de las escuelas primaria «Justo Sierra» y la preparatoria oficial 103 de Tlalnepantla, que representó una inversión de tres millones 311 mil 33 pesos, a fin de que los estudiantes del municipio cuenten con las herramientas necesarias para que no dejen de prepararse y puedan enfrentar, de mejor manera, los retos del futuro.

Gobierno del Estado de México reconoce esfuerzos y dedicación de Rodríguez Hurtado para garantizar educación digna a los niños, niñas y jóvenes de la Tierra de En Medio. (Foto: especial).

Durante la gira de trabajo por la zona Poniente donde estuvo acompañado de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Brenda Alvarado, representante del Gobernador Alfredo del Mazo, el Munícipe subrayó que en la educación no se gasta sino que se invierte, por lo que su Gobierno avanza para dotar de infraestructura escolar, contar con niños sanos a través de programas de salud, para alcanzar la excelencia educativa.

«El éxito de todo programa de gobierno tanto del Estado como del municipio tiene que ir aparejado con el respaldo de ustedes. Si no vamos juntos no se avanza, y ustedes y nosotros tenemos que darlo todo por ellos porque al final lo que valen son nuestros niños y niñas; cuando hay una política pública sólida, no inventada, no improvisada, que no quitamos programas sino los fortalecemos y los incrementamos, vale la pena seguir trabajando juntos porque las condiciones que vienen a futuro no están tan fáciles», aseguró.

A su vez, la titular de Desarrollo Social estatal y Comisionada Ejecutiva Región XIX Tlalnepantla felicitó a Tony Rodríguez por la implementación de políticas públicas en materia educativa que benefician a los niños, niñas y jóvenes del municipio, porque tanto el Gobernador Del Mazo como el Alcalde tienen como prioridad alcanzar un nivel de excelencia que permita tener buenos profesionistas en la entidad.

«Quiero felicitar al Presidente Municipal, el licenciado Marco Antonio Rodríguez Hurtado, por este gran compromiso que tiene con la educación, pero sobre todo por nuestros niños y nuestras niñas», dijo al subrayar que en Tlalnepantla y todo el Estado de México «queremos tener, como lo estamos constatando, planteles dignos, instalaciones en buenas condiciones, que podamos motivar a nuestros estudiantes para que sigan creciendo y puedan tener mejores estudios».

En la primaria»Justo Sierra», de la colonia Ahuehuetes, se colocó el arcotecho mediante trabajos de trazo y nivelación en 555 metros cuadrados; se construyeron nueve zapatas aisladas de concreto; 49 metros lineales de columnas de concreto de 60 centímetros; se pusieron 3023 kilos de canalón; 523 m2 de cubierta a base de arcos modulares: 32 metros cuadrados de lámina traslúcida; 527 m2 de aplicación de pintura en la cancha deportiva y las porterías, con un costo de un millón 884 mil 204 pesos.

Mientras que el arcotecho en la preparatoria oficial 103 de Valle del Tenayo tuvo una inversión de un millón 426 mil 829 pesos, ya que se colocaron 1548 kilos de trabe; 2474 kilos de canalón; 326 metros cuadrados de lámina traslúcida; 10 zapatas de concreto; 41 metros lineales de columnas de concreto, y realizaron 350 metros cuadrados de trazo y nivelación. Además de pintar las canchas de básquetbol y fútbol en 319 m2.

A nombre de los padres de familia, Érika Buitrón agradeció a Tony Rodríguez la entrega de estas obras. «Señor Presidente, para las madres y padres de familia es muy importante contar con este tipo de apoyos, ya que nuestra situación económica no nos permite adquirir los materiales necesarios para mejorar el aspecto de la escuela. Con la construcción del arcotecho, nuestras hijas e hijos podrán tomar sus clases de educación física y realizar diversas actividades, protegidos del daño de los rayos del sol».

El Edil interactuó con los niños y jóvenes de ambas escuelas beneficiadas al tirar varias rondas de penales y encestar algunas canastas, lo que marcó el inicio de actividades en las canchas de básquetbol y fútbol, remodeladas en su totalidad.

Por la mañana, el Presidente Municipal y la Secretaria de Desarrollo Social participaron en la entrega del programa «Becas Familias Fuertes por la Educación» a estudiantes con alguna discapacidad, en el Centro de Atención Múltiple número 16, donde Marco Antonio Rodríguez refrendó el compromiso de su gobierno de apoyar la educación en todos los niveles de niñas, niños, jóvenes y personas con alguna discapacidad, alejado de políticas populistas.

«Estamos aquí para refrendarles nuestro compromiso de hacer políticas públicas como nuestro Gobernador, solidarias. Hoy más que nunca nuestra sociedad requiere de respaldos y apoyos que tengan que ver con un beneficio directo, y no con políticas que busquen un tema meramente populista», afirmó.

Comentarios

comentarios