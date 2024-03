Es el peor momento para querer hacer análisis sobre el agua desde la perspectiva política

A pesar de los trabajos realizados en la Cámara de Diputados en la Comisión de Recursos Hídricos, donde se realizaron Foros para poder crear una Nueva Ley de Agua, ante la nueva realización de otros Foros por parte de la recién creada Secretaría del Agua también para enfocada en esta materia, pareciera que hay dos vertientes, y en este sentido, es un tema que se tiene que tratar de todas maneras en la Cámara De Diputados, por lo que la diputada Beatriz García Villegas quien preside esta Comisión, resaltó que para tratar el tema todo siempre recae en la voluntad política, ya que han habido temas en la propia Cámara de Diputados donde hay asuntos que “se planchan en Express”, pero hay otros a los que se les dan largas.

Diputada Beatriz García Villegas, quien preside la Comisión de Recursos Hídricos en la Cámara de Diputados (Foto: especial Legislatura).

“A veces hay cosas que se planchan en Express, y hay otras que le rebuscamos y queremos que baje Dios y nos lo diga, si no nos aprueban, si no sé cree; y yo creo que este es el peor momento para querer hacer un análisis desde la perspectiva política, yo creo que no podemos politizar el tema del agua, es el peor error como políticos, pero también como tomadores de decisiones; hacerlo en el peor momento de la historia que estamos atravesando como lo es una crisis hídrica, entonces el llamado a mis compañeros, colegas, a las propias instituciones a que no nos distraigamos, pongamos énfasis en lo que tenemos y en lo que queremos para el Estado de México”.

Enfatizó que si hoy todo mundo sale con propuestas para hacer un estado de México mejor, pues este es el momento para hacer el estado de México que se necesita en este momento, ya que el que queremos, se puede tener en un momento con una perspectiva hacia futuro inmediato, pero lo que necesitamos en este momento es voluntad política para que pasen ya las iniciativas en torno al agua.

Y es que con el poco tiempo que resta de este último Periodo Ordinario de Sesiones en la LXI Legislatura, la diputada resaltó que hay cuatro meses de parálisis legislativa, lo cual no puede ser ya que se acerca la temporada de lluvia, y si no se atiende ni se aprovecha la temporada que puede ser la salvación, se podría quedar un hueco legislativo, y se quedarían huérfanos todos los trabajos ya realizados.

Comentarios

comentarios