Es un panorama crudo con la situación del COVID-19: Salazar

Con las precauciones necesarias por el COVID-19, el marchista mexicano trata de mantenerse en forma, para competir en sus segundos Juegos Olímpicos, Julio César Salazar y mantiene el objetivo de ubicarse entre los primeros 10 de la competencia en Tokio 2020.

(Foto: especial).

“Todo se modificó con la crisis sanitaria actual, así que hago lo que puedo como salir en ocasiones a las carreteras en la salida de Ciudad Juárez, no hay muchas personas. Como soy andarín no puedo prepararme en una caminadora porque el trabajo no es el mismo”, comentó.

Salazar sigue las indicaciones gubernamentales como cubrirse al estornudar, no frecuentar lugares concurridos y trabajar la parte física en casa. Su calendario para los próximos meses aún está pendiente.

“Teníamos que asistir a la Copa Mundial por equipos pero se pospuso, las autoridades decidirán lo que siga, pero para mí, la meta no ha cambiado”.

En cuestión de los recursos, el atleta espera que se mantenga de acuerdo a los años olímpicos donde el presupuesto es bueno y ahora ante el COVID-19 dijo, que todos los atletas lo van a necesitar para sus respectivas preparaciones.

“Cuando es año Olímpico hay mucho más recurso, no se han pronunciado como tal, lo único que me llegó a mi WhatsApp, decía que nos iban a seguir apoyando y espero que siga así porque esto se convierte en nuestro trabajo y es algo que necesitamos para nuestra preparación y poder llegar a la meta que son Juegos Olímpicos, pero realmente no han dicho a quienes van apoyar, ahorita el panorama es crudo para todos y es entendible hasta cierto punto”, concluyó el andarín mexicano.

