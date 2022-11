Inaugura Raymundo Martínez la rehabilitación de la calle Quintana Roo

El Presidente Municipal de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, inauguró la rehabilitación con mezcla asfáltica de la calle Andrés Quintana Roo, una de las principales arterias del municipio, que da la bienvenida a miles de visitantes y que demuestra que Toluca se está llenando de vida, con una meta cumplida más que juntos logramos.

Son más de 2 kilómetros de vialidad de la más alta calidad, que dan fluidez y seguridad a miles de personas que transitan en sus vehículos

“Ya no hay duda de que podemos salir adelante, ya no hay duda de que tenemos capacidad para superar todas las adversidades, ya no hay duda de que el tiempo de nuestra Toluca ya regresó, porque ya no hay duda de que estamos en una etapa donde nuestra ciudad va a florecer; pase lo que pase, estamos unidos, juntos, y por eso en esta fiesta vamos a llenar a Toluca de vida pero no sólo hoy, siempre”, aseguró Martínez Carbajal.

En un ambiente de fiesta, al ritmo de la tambora, entre aplausos y la alegría de cientos de vecinos de delegaciones como Centro Histórico, Colón, Morelos, Sánchez y El Seminario, el alcalde explicó que esta obra, que quedó concluida en poco más de un mes, muestra la determinación y el coraje del equipo de trabajo que integra la administración municipal, pues a pesar de la situación crítica de la que venía Toluca, hoy se ha logrado salir adelante, con el trabajo en equipo con la población, que ha regresado el amor y el orgullo por la ciudad.

Por esta razón, «hoy Toluca está más viva que nunca, porque desde los últimos meses Toluca se llenó de vida, desde el Alfeñique para acá, desde la final de futbol, desde que estamos trabajando para que se convierta en esa ciudad segura, bonita, armónica, donde puedan caminar las familias sin preocupaciones, donde puedan acercarse a un policía con confianza y que sepan que les van a ayudar”, por lo que en este marco, el munícipe les presentó a los elementos de la Policía Pie a Tierra.

La directora de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Janeth Susana Campos Fabela, explicó que se concluyeron los trabajos de la rehabilitación con mezcla asfáltica de Quintana Roo, de Tollocan a la calle Toluca, lo que da un total de más de 2 kilómetros de vialidad de la más alta calidad, que da fluidez y seguridad a miles de personas que transitan en sus vehículos.

Por su parte, la primera delegada de Morelos, Blanca Margarita Ortiz, agradeció al Presidente Municipal la entrega de esta importante obra para el beneficio de la ciudadanía, ya que representa el cumplimiento de una promesa hecha en campaña sobre recuperar las avenidas más importantes, y reiteró su compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades para seguir construyendo, juntos, una Toluca llena de vida.

