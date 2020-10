Indice delictivo disminuyó 4.8%: Fiscalía

Durante su comparecencia como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Estado de México, el Fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, aseguró que de septiembre del 2019 a septiembre del 2020, se tuvo una disminución del 4.8 % en el índice delictivo y un 15.8 % en delitos de alto impacto.

En feminicidios informó que se registraron 147 en el mismo período, de los cuales, 75 se judicializaron, se han obtenido 41 sentencias y una de ellas fue vitalicia, la primera que se obtiene en modalidad virtual.

Este tema fue abordado por el diputado de Morena Gerardo Ulloa, quien preguntó sobre estos avances y expuso el incremento en el territorio estatal.

El fiscal destacó que hay un incremento debido a que se procesan los delitos bajo perspectiva de género.

“Tenemos incremento de feminicidios pero tenemos decremento de homicidio de mujer. ¿a qué se debe esto? Que el ministerio público con base en los protocolos de perspectiva de género, está intentando el ejercicio de la acción penal, cada vez más, bajo la clasificación de feminicidio”, afirmó.

Ante la pregunta de la diputada panista, Karla Leticia Fiesco, sobre los grupos que operan en el territorio mexiquense, el fiscal detalló que se tiene presencia de la Familia Michoacana, en el sur; el Cártel Jalisco Nueva Generación, en 26 municipios de la zona norte, nororiente y oriente; la Unión Tepito; Nuevo Imperio en Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla; el Cártel del Sur y células de los cárteles del Golfo y de Sinaloa.

En este sentido dijo que las entidades hacen frente pero no se tiene las herramientas jurídicas que si tiene la ley federal contra la delincuencia organizada.

El diputado independiente, Juan Carlos Soto, preguntó ¿qué avances se tienen en el combate a la extorsión en el Estado de México?

La respuesta del funcionario estatal fue en torno a que este es un delito que ha registrado un incremento del 24 % y esto se debe a que no se requiere la presencia del delincuente y se puede hacer vía telefónica o mediante las redes sociales. Este delito lo cometen la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En este sentido, el Fiscal expresó que existe una nueva forma de extorsión:

“Particularmente en el sur del estado lo que ha sido imponer un solo proveedor para ciertos productos básicos. Por ejemplo, en el caso del pollo se ha impuesto un solo proveedor, llega la organización delictiva y dice: tu solamente puedes comprar pollo con tal proveedor”, explicó.

De enero al 23 de octubre se tienen 368 personas detenidas por estos delitos y 67 sentencias contra 107 personas.

La legisladora del Partido Verde, María Luisa Mendoza Mondragón aseguró que no se percibe una verdadera impartición de justicia, que ya son tres años de su gestión al frente de la Fiscalía y los delitos no disminuyen y esto significa que no hay un cambio en la transición de procuración a la fiscalía. También cuestionó el operativo de desalojo de la sede de la Comisión de Derechos Humanos, en Ecatepec.

El Fiscal reiteró que la actuación que se tuvo está enmarcada en la ley, toda vez que se estaba cometiendo un delito en flagrancia y, además, se procuró el interés superior de los niños en estos actos.

“Fue una determinación que puede considerarse como posiblemente apresurada o imprudente, incluso, pero lo que es inobjetable es que fue una decisión tomada con fundamento en la Ley, pues estábamos en presencia de un delito flagrante que se persigue de oficio y además también estábamos en presencia de menores de edad”, aclaró.

María de Lourdes Garay, de Encuentro Social, cuestionó sobre las acciones de combate en el tema de trata de personas.

Al respecto, Gómez Sánchez explicó que este es un delito que el ministerio público tiene que salir a buscarlo. En este sentido se implementaron 19 operativos, se liberaron 38 víctimas pero lo más importante es que hoy se enganchan a persona mediante las redes sociales donde se ofrecen empleos.

Aseguro que el incremento en carpetas se debe a que la policía está saliendo a hacer su trabajo.

En cuanto a robo de vehículos cuestionado por el priista, Juan Maccise, se ha disminuido de un 19 %, mientras que robo a transporte público de pasajeros en un 33 %; al respecto dijo que la entidad es la que tiene más asuntos tiene.

En este sentido, resaltó que las cámaras han ayudado a disminuir el delito y se ha podido identificar a los delincuentes.

Dijo que por la toma la Visitaduría Regional de Ecatepec de la CODHEM por parte de activistas feministas y el posteior desalojo existen seis carpetas de investigación vigentes, en las que se investiga a funcionarios, pero también las agresiones de las que fueron víctimas.

