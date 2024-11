Inicia venta de boletos para concierto de Simple Minds en México 

Con una trayectoria de 47 años, la banda británica de rock Simple Minds anunció una serie de conciertos que dará en 2025 en Latinoamérica y México está incluído.

Las fechas fueron anunciadas ayer miércoles y este jueves ha dado inicio la venta de boletos para el concierto que Simple Minds dará en México el 7 de mayo en la Arena Ciudad de México con costos que van desde los 628 hasta los tres mil 201 pesos.

Hasta el momento, serán tres las presentaciones que a través de sus redes sociales han sido confirmadas. Chile; Argentina y México son los países a los que llevará su Global Tour 2025. Sin embargo, la banda también confirmó que llegará a Brasil y próximamente dará a conocer la fecha y la ciudad en la que se presentará.

Hace algunas semanas, Simple Minds anunció que para celebrar el décimo aniversario de su álbum de Simple Minds Big Music, lanzó una edición especial del disco que fue reeditado y remasterizado por Phil Kinrade en AIR Studios. Esta edición fue lanzada en vinilo y cd y este 2024 realizan una gira mundial que se prolongará a 2025, siendo una de las giras más largas de la banda.

Esta gira tiene como precedente el lanzamiento en 2022 del disco «Direction of the heart»; del lanzamiento en 2023 de la versión en vivo de su disco «New Gold Dream» y el estreno de su documental titulado «Everything is Possible».

La banda liderada por Jim Kerr y Charlie Burchill es considerada como una de las bandas de rock más importantes de los 80’s. Después del éxito obtenido por su canción ‘Don’t You (forget about me)’, la cual formó parte de la banda sonora de «El Club de los Cinco», Simple Minds se convirtió en una banda de culto que regresará a México en 2025.

