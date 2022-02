Invitan a galardonas a la presea Estado de México de periodismo e información  

Este año la Presea Estado de México de Periodismo e Información reconoce en su nombre a Leona Vicario, quien fue una de las figuras más destacadas de la Guerra de Independencia de México.

Destacan Crisanta Espinosa y Alicia Rivera, quienes ya obtuvieron esta Presea, que conseguirla es el reconocimiento al trabajo y dedicación que hacen en su labor cotidiana

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador colaboró y trabajó en la confección de los periódicos El Ilustrador Americano y el Semanario Patriótico Americano.

Fue esposa del escritor y político Andrés Quintana Roo, apoyó la causa de la Independencia al actuar como mensajera de los insurgentes, dio cobijo a fugitivos, envió dinero y medicinas y colaboró con los rebeldes, transmitiéndoles recursos, noticias e información de lo que ocurría en la corte virreinal.

Así como Leona Vicario se abrió paso del periodismo, actualmente el papel de las mujeres en este sector sigue en crecimiento en el Estado de México, lo cual se refleja en las ediciones de los principales diarios y medios electrónicos que informan sobre lo que acontece en territorio mexiquense, a nivel nacional y hasta internacional.

Crisanta Espinosa Aguilar es un ejemplo de cómo el fotoperiodismo abrió camino para las mujeres que optaron por su desarrollo profesional en este ámbito, su trabajo y dedicación la llevaron a conseguir la Presea Estado de México 2011.

Ella detalló que, al tener siete u ocho años de ser fotoperiodista, y al competir con compañeros con más experiencia que ella, no creía ser la ganadora, sin embargo, señaló que recibir este galardón significó gran alegría, pues representa un reconocimiento a su carrera, y el cual es un impulsor para seguir trabajando, superarse y mejorar todos los días.

“Es un aliciente para continuar trabajando, esforzándote en lo que haces, en tu trabajo todos los días, en superarte, en mejorar, pero también en saber que puedes ayudar, que puedes impulsar a otras personas para que también mejoren y se superen en su trabajo día con día, en el medio en el que se desarrollan”, detalló.

En este sentido, indicó que recibir esta condecoración es un orgullo y pone en alto la carrera de quien la obtiene, al mismo tiempo se reconoce la entrega y dedicación al trabajo que llevan a cabo.

Añadió que recibir la Presea Estado de México lleva consigo una responsabilidad, la de seguir esforzándose, además de buscar que más personas sean reconocidas por su labor diaria, pues esto engrandece a la entidad.

En cuanto al proceso de inscripción, para poder ser ganadora de esta presea, manifestó que ingresó una carpeta que incluía parte de su trabajo, sobre eventos que tuvieron una gran resonancia a nivel estatal y nacional, lo cual, reafirmó su trayectoria y desempeño por brindar información objetiva a favor de la sociedad.

En su oportunidad, Alicia Rivera Pérez, periodista con más de 34 años de trayectoria y ganadora de la Presea Estado de México 2016, rememoró que ella obtuvo el galardón tras ser propuesta por una amiga del gremio periodístico, Mirna Yescas, así como por la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca, por conducto de un compañero periodista de Ecatepec, hecho que aún recuerda con emoción.

“Sentí muy bonito, muy padre, mi mamá todavía vivía; la abracé y le dije: mira mamá, lo logramos. Fue muy emocionante, me hubiera gustado que mi mamá me pudiera acompañar, pero como mi mami ya estaba muy delicada de salud no me pudo acompañar, pero siento que también, más bien, creo que la que se la merecía era ella, porque siempre apoyan mucho los papás en la vida”, expresó.

Actualmente Alicia labora en los portales digitales Conexiones 365 y Mundo Sustentable; desarrolla un periodismo diferente al que realizó en un inicio, un cambio radical, pero igual de satisfactorio para quien se ha formado en este camino de la información.

De igual manera, reconoció que en el medio de las nuevas tecnologías de la información hay periodistas, hombres y mujeres, muy capaces, a quienes aconsejó trabajar con muchas ganas, con mucho entusiasmo para sobresalir.

Comentó que aspirar a un galardón como la Presea Estado de México requiere de capacidad, pero también de mucho trabajo y muchos méritos.

“Es un reconocimiento no solamente al periodista, se les hace un reconocimiento a muchas actividades, a muchas personas que tienen actividades de pintura, educación, de tradiciones, de deporte y creo que es un estímulo para las personas que han dedicado su vida a ciertas actividades y es muy gratificante, te sientes muy halagado”, afirmó.

Este año la Presea Estado de México se entregará en 15 categorías, en el caso de la de Periodismo e Información “Leona Vicario”, pueden participar las personas físicas o jurídicas colectivas, que hagan uso correcto de los medios de expresión, por la veracidad y la objetividad de las informaciones de los artículos y de los programas culturales y por el interés que susciten, así como por el efecto socialmente benéfico que produzcan.

Para participar, pueden registrar a sus candidatos en http://edomex.gob.mx/registro_presea. La fecha límite para hacerlo es el 5 de febrero.

Los galardonados serán reconocidos en la ceremonia del 2 de marzo, Aniversario de la Fundación del Estado de México.

