Invitan al turismo responsable en el Nevado de Toluca

Durante la temporada de vacaciones de invierno, la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de la Subsecretaría de Turismo, invita a vivir una experiencia de conexión con la naturaleza en el “Xinantécatl”, mejor conocido como Nevado de Toluca.

Cabe mencionar que es la cuarta montaña más alta del país, y se puede accede al cráter por el Paso del Quetzal (Foto: Especial).

Considerada la cuarta montaña más alta del país, con una elevación de 4 mil 680 metros sobre el nivel del mar, se ubica a 110 kilómetros de la Ciudad de México y a 47 kilómetros de Toluca.El Nevado se levanta en los municipios de Almoloya de Juárez, Amanalco, Calimaya, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tenango del Valle, Texcaltitlán, Toluca, Villa Guerrero y Zinacantepec.

El horario de visita es de 8:00 a 15:00 horas y se deben seguir los lineamientos establecidos entre los que destacan utilizar vestimenta adecuada para el ascenso y descenso, no introducir bebidas alcohólicas, armas de fuego ni objetos punzocortantes, no llevar mascotas, no fumar, no hacer fogatas y no utilizar drones en el cráter.

Las y los visitantes deben respetar el acceso, rutas y senderos establecidos para prevenir cualquier situación que los ponga en riesgo. Está prohibido extraer la diversidad de flora y fauna del lugar.

El acceso al cráter es únicamente por el Paso del Quetzal, un andador que limita de manera segura el ascenso al mirador, para posteriormente descender a las lagunas de La Luna y El Sol.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) informa que este año el costo al Área Natural Protegida APFF Nevado de Toluca es de 54 pesos por persona.Estarán exentos del pago menores de 12 años, discapacitados, adultos mayores con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), pensionados y los jubilados. Estudiantes y profesores con credencial vigente tendrán 50 por ciento de descuento.

Contribuir a la conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) del país es trabajo de todas y todos. Para más información la Secretaría de Cultura y Turismo invita a consultar el sitio web https://experiencia.edomex.gob.mx/.

Comentarios

comentarios