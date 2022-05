“La Civil”, la historia de cualquier parte de México

En un pueblo donde las extorsiones, los secuestros y la presencia de grupos criminales son rutinarios; se desarrolla la historia de “La Civil”, película dirigida por la cineasta rumana Teodora Mihai y protagonizada por la actriz Arcelia Ramírez. El filme llega este jueves 19 de mayo a salas de cine mexicanas, luego de participar en distintos y reconocidos festivales de cine como el de Cannes.

(Foto: especial).

“La Civil” es la historia de Cielo, una mujer que inicia por su propia cuenta la búsqueda de su hija víctima de secuestro que pese a pagar su rescate no es liberada. Al encontrarse con autoridades ineficientes e indiferentes, Cielo decide comenzar su propia búsqueda.

En entrevista para Así Sucede, Teodora Mihai explicó que “La Civil” inició como una investigación para documental. Sin embargo, las circunstancias la llevaron a replantearse el proyecto, convirtiéndose en su primer largometraje de ficción.

“Yo tenía el plan de hacer un documental desde el punto de vista de niños, de adolescentes más bien y empecé con una investigación muy larga de casi dos años y medio. Hablé con muchísimos niños, adolescentes, familias y en camino me encontré a una mamá que estaba buscando a su hija desaparecida y que me platicó su historia y me impactó mucho. La señora (Miriam Rodríguez) contaba muy bien, tenía ese don de realmente hacerte empatizar muchísimo y fue una frase clave que para mí fue el inicio del proyecto de ‘La Civil’ donde decidí cambiar del punto de vista de adolescentes al punto de vista de una mamá buscadora. La señora me decía cómo se sentía cada mañana: ‘Abro los ojos y siento ganas de matar o ganas de morir, es lo que siento yo cada mañana’ ”, explicó.

La señora a quien Teodora Mihai hace referencia es Miriam Rodríguez, activista que se convirtió en buscadora y logró con su propio trabajo de investigación identificar y capturar a 10 involucrados en el secuestro y asesinato de su hija de 20 años de edad. Sin embargo, las autoridades de Tamaulipas los liberaron y Miriam fue asesinada a tiros frente a su casa el 10 de mayo de 2017.

La filmación del documental sobre Miriam Rodríguez inició pero entre los productores, la directora y la propia protagonista de la historia decidieron cambiarlo por un largometraje de ficción que le diera a Teodora Mihai mayor libertad. Santa Teresa es el nombre de la población en donde se desarrolla la trama; un nombre ficticio del que no se hace referencia el estado de la república mexicana al que pertenece. Al respecto, la directora de “La Civil” apuntó que podría tratarse de cualquier parte de México en una realidad que azota al país.

“Decidimos cambiar de ruta hacia la ficción porque me iba a dar más libertad y también me iba a dar la posibilidad de levantar la historia a un nivel metafórico. El personaje de Cielo para mí, yo buscaba que pudiera representar a todas las mamás buscadoras; a todas las familias que están en esa crisis y no quería tampoco hablar de un estado específico porque sabemos que estas situaciones de inseguridad no pasan sólo en un estado sino en muchos”, indicó la cineasta.

En la misma entrevista, Arcelia Ramírez, quien interpreta a Cielo, consideró que el cine es una oportunidad para replantearse los distintos problemas que se viven en México, en el caso de “La Civil” las desapariciones forzadas haciendo necesario la construcción de un sistema de justicia que resuelvan cada uno de los casos de desaparición y defienda a las víctimas, así como sus familias. La actriz reconoció que Cielo es uno de los personajes más poderosos a los que ha dado vida.

“El arco dramático de este personaje es muy grande, empieza en un lugar totalmente distinto al que termina; entonces, creo que eso era lo que había que cuidar mucho, además de cuidar el tono para no ir a un tono melodramático, amarillista; había que tener un tono muy equivalente a la realidad, casi documental diría que es; no quiero ser pretensiosa pero sí, esa era un poco la intensión, justo para darle verosimilitud y permitirle al espectador empatizar e identificarse con el personaje[…]Desde que leí el guión me pareció, sin duda, uno de los personajes más poderosos que he tenido en mis manos, agradecí profundamente a la vida artística, a Teodora el habérmelo confiado y también me responsabilizó pero también me entusiasmó la idea de poner una vez más este tema sobre la mesa, con toda la complejidad que implica. Es un material que puede robustecer la reflexión y el debate de un tema tan complejo multifactorial y que con tanta urgencia necesitamos entenderlo; conocer sus causas, efectos y consecuencias”, señaló.

Y es que Cielo, de ser una mujer abnegada quien fue abandonada por su marido, se convierte en una mujer valiente; audaz; fuerte e inteligente en busca de su hija.

“La Civil”, coproducción México, Bélgica y Rumania, llegará a 200 pantallas de cine en México este jueves 19 de mayo.

Comentarios

comentarios