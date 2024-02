Las mujeres en la política

Un día como hoy, 12 de febrero, pero de 1947, hace 77 años, se publicó el decreto en México para que, por primera vez, las mujeres pudieran votar y ser votadas a nivel municipal y estatal si bien ya podían hacerlo para las elecciones federales.

¿Te imaginas la condición de las féminas de Toluca en que sus ideas, inquietudes y deseos de gobernanza simplemente no eran tomados en cuenta por un tema cultural? Pues hoy en a nivel nacional tenemos cientos de alcaldesas y diez gobernadoras. También contamos con dos mujeres que buscan gobernar al país haciendo que una mujer lo gobierne por primera, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez.

Pero con todo y que ya estamos en el siglo XXI y que se supone somos más conscientes del valor de la mujer en la vida pública no falta quien dice que no pueden gobernar porque es mucho trabajo y arduo, hay temas y áreas que no saben tocar, no se les da tomar grandes decisiones, no son asertivas, menstrúan cada mes y eso les afecta, gobernarán como si estuvieran haciéndolo en su casa y con sus hijos y no son ambiciosas ni conocedoras en el poder. Se les sigue viendo como que deben estar en la casa, al cuidado del hogar y los hijos, los viejos y los enfermos y servir el café.

La percepción hacia la mujer solo cambiará cuando cada quien entienda que la mujer tiene derechos, capacidades y herramientas, que puede y debe participar en la política y gobierno y sin restricciones. Que tienen estatura y lo han venido demostrando.

