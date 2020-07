Legislatura buscará reunirse con Poder Judicial para revisar casos de presos con irregularidades en el debido proceso

Luego de una reunión de integrantes del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero y Haz Valer mi Libertad, con diputados de la Comisión de Derechos Humanos, la Legislatura gestionará una reunión con el Poder Judicial para que se revisen casos donde hay evidentes irregularidades en el debido proceso.

Familiares piden revisar casos de presos, con irregularidades en el debido proceso (Foto: especial).

Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la citada comisión, explicó que se reunieron con familiares de personas que se encuentran presas de forma injusta y que luchan por la aprobación de la Ley de Amnistía en la entidad para escuchar sus demandas.

Los legisladores morenistas reiteraron a los familiares y activistas, que serán invitados a las mesas de discusión para integrar el dictamen final, pues hoy existen tres iniciativas de ley en estudio, y buscarán que se apruebe una Ley de Amnistía que sirva.

Adicionalmente, los familiares de víctimas pidieron su apoyo para tener una reunión con el presidente del Poder Judicial, pues acusan que hay una red de corrupción entre policías y ministerios públicos para fabricar delitos.

“A mi cuñado lo aprehenden en el tianguis de Ocoyoacac, con su hijo de cuatro años, se lo llevan con violencia, lo tuvieron incomunicado, y fabricaron una carpeta de investigación acusado de secuestro; fue señalado por una persona que trabajaba para la policía ministerial por un pago de 5 mil pesos para acusar a cualquiera”, señaló uno de los familiares.

Al respecto, el diputado Julio Hernández anunció que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, se comprometió a solicitar el encuentro con el titular del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar para que se escuchen las exigencias de los afectados que acusan la fabricación de culpables.

“Son muchos casos que se están dando desde hace varios años en la entidad, se construyen varios tipos de delitos por cualquier motivo, traen una lista, donde posiblemente se podrá ayudar, piden que se les ayude a gestionar”, precisó el legislador morenista.

Refirió que a la comisión legislativa han llegado casos de personas presas de forma injusta, que en su mayoría son pobres, con poca preparación, que no tuvieron una buena defensa, o que defienden alguna causa y se convierten en un estorbo para el gobierno estatal, se les construyen delitos para mantenerlos encerrados.

Julio Hernández señaló que se ha encontrado casos de ex trabajadores de diversos municipios que se han negado a participar en casos de corrupción, y en represalia les fabricaron delitos y hoy están presos.

De acuerdo con datos de CDH Zeferino Ladrillero hay al menos 19 mil personas privadas de su libertad de manera injusta y que permanecen en penales mexiquenses, en muchos casos, donde llevan años sin que se revise su expediente ni se les dicte sentencia.

“En el penal no existen derechos, no son personas, son números, para el estado ya existen, aquí están sus historias, son jóvenes que están pagando delitos que no cometieron. No estamos pidiendo que liberen delincuentes, sino que revisen los casos, y a través de ello se obtenga justicia y libertad, para las personas que hoy están siendo olvidadas”, apuntó Leady Plácido, hermana de Daniel quien fue sentenciado a 70 años de prisión en el penal de Almoloya, bajo un proceso ilegal.

